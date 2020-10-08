周天成、王冠閎為生涯抗疫情出國征戰　體育署曝放行原因

BWF世界羽聯積極復賽，10月13日登場的丹麥公開賽將是復賽首戰，周天成經過審慎評估後決定參賽，也是唯一參戰台將，預計明晨出發。當地放寬入境規定，提出檢驗證明，入境不需隔離，不過返台須隔離14天。
體育署競技組洪志昌組長表示，因疫情關係，若非攸關奧運資格都不建議參加，像是空手道文姿云，主辦方邀請到塞爾維亞集訓並非比賽，且多達30幾天，而周天成個人參賽意願強烈，也提出返國訓練計畫等，因此放行。
而達到東京奧運200公尺蝶式A標的王冠閎，9月受邀加入國際游泳聯盟ISL隸屬於美洲區的舊金身的卡利神鷹隊（Cali Condors）成為職業選手，寫下台灣第一人紀錄。
洪志昌表示，由於王冠閎已經取得奧運資格原本不建議前往匈牙利移訓和參賽，但選手和家長認為機會難得，該賽有相當多奧運奪牌選手參與，能夠吸取重要經驗，所以提出完整防疫計畫和簽切結書後，預計10日啟程。
此外，攸關奧運資格的柔道亞太錦標賽即將登場，選拔出的9男9女是否參賽也在評估中，而桌球的莊智淵、林昀儒和鄭怡靜預計前往中國爭取積分，不過賽事主辦方提供資訊仍不完整，積極研議中。
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