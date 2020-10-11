泰國年輕人發起反中遊行　大揮台灣旗挺台灣

繼中、泰網友的推特大戰後，由台灣、泰國和香港網友組成的「奶茶聯盟」民主陣線便不斷為彼此發聲。而就在10月1日中國國慶當日，數十名泰國年輕人聚集到中國駐泰領事館前舉行抗議遊行，表達反對「一中原則」的訴求，並針對中國侵害人權、鎮壓香港、打壓台灣等作為進行聲討。

根據泰國媒體報導，大約20多名泰國年輕學子在中國駐泰領事館前宣讀反共宣言，針對西藏、新疆人權問題、香港學運與台灣問題譴責中國政府。「以奶茶聯盟的精神，我們與香港、台灣、西藏、維吾爾族人站在一起」，學運領袖Napassorn Saengduean說道，「他們都受到來自習近平的壓迫，他們都在為爭取自由奮鬥，就和當前的泰國人一樣」。

▲在10月1日中國國慶當日，數十名泰國年輕人聚集到中國駐泰領事館前舉行抗議遊行。（圖／翻攝自推特）

Napassorn表示，希望透過遊行可以提高泰國民眾對於中國政府在國內侵蝕人民自由的暴行，以及中國境內少數民族正面臨的困境。她指出，中泰官方關係良好，經常有軍購案或共同軍演。「我很擔心泰國也會被中國掌控。我們的政府也很獨裁，根本就是在追隨中國的腳步」。





現場一位不願具名的年輕女孩則分享，自己過去對中國政府的影響力並沒有感覺，直到自己喜歡的某位韓國台裔偶像有天突然公開表達支持一中政策，並直言挺中共政府，才讓她驚覺到事情的嚴重性。他呼籲粉絲們不要被偶像崇拜沖昏頭，仔細去了解中國正在發生的事。

泰國反政府、反皇室示威遊行仍在進行，許多參與運動的年輕世代皆對中國政府不抱好感，並擔心若泰國持續向中國靠攏，將不利於泰國民主化發展。