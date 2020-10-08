馬英九：林飛帆公然撒謊　應公開道歉

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馬英九：林飛帆公然撒謊　應公開道歉

記者 陳弘志 / 綜合報導

calendar_today2020-10-08 18:01:43

國民黨在全台22縣市同步啟動反對瘦肉精美豬公投連署，國民黨主席江啟臣和前總統馬英九在木新市場呼籲全民連署。(圖/記者葉政勳攝，2020.09.12)
▲對於美豬爭議，民進黨副祕書長林飛帆表示「當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精」，前總統馬英九辦公室8日譴責林飛帆公然撒謊。圖為馬英九出席國民黨反美豬公投連署活動。(圖/記者葉政勳攝)
民進黨副祕書長林飛帆今天(8)在臉書指出「當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精」，前總統馬英九辦公室傍晚表示，林飛帆公然撒謊，為民進黨欺騙人民的事蹟再添一樁，若還有一點政治人物應有的擔當，就應該公開道歉。至於林飛帆已在他臉書清楚說明他的立場。
馬辦說明，聯合國食品法典委員會於2012年7月5日表決通過萊克多巴胺殘留容許量，我國立法院於2012年7月25日表決通過修正《食品衛生管理法》，開放符合安全容許標準的萊克多巴胺牛肉進口，衛生署於同年9月11日公布牛肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量，並於13日生效，自此才開放含瘦肉精美牛進口。林飛帆為了轉移焦點，居然謊稱馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精，是政治人物最壞的示範。
馬辦表示，馬政府以「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的原則處理美牛進口問題，並未開放含瘦肉精美豬進入台灣市場。當時林飛帆曾痛批開放瘦肉精是「黑箱協商」、「漠視人民安全」，不只反對瘦肉精牛肉，更反對瘦肉精豬肉，如今卻彷彿忘記過去，全力為蔡政府黑箱開放瘦肉精美豬護航，政治道德崩壞之快，令人驚奇，誠意奉勸林副祕書長，不要好的不學，學欺騙人民。

至於林飛帆的臉書全文如下：

口水仗無助於食安把關。

關於美豬進口，政府已經多次說明，在符合國際codex標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放。
國民黨與其找我噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精ok，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？
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