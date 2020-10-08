林飛帆遭藍營砲轟 卓榮泰心疼喊：已做出許多非凡的付出
林飛帆遭藍營砲轟 卓榮泰心疼喊：已做出許多非凡的付出
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-08 18:09:09
民進黨副秘書長林飛帆因為美豬議題遭到國民黨點名砲轟，前民進黨主席卓榮泰透過臉書為林飛帆辯護。卓榮泰說，日趨政治熟練的林飛帆已經做出許多「非凡的付出」，他的工作代表一種「正向價值」，但絕不能用任何「金錢價值」來衡量；台灣社會應該給他多一點提示與磨練，讓他繼續面對未來「飛帆的使命」，而不是用政治手段無的謾罵，這不是我們對待年輕人的方式。
林飛帆是在卓榮泰擔任民進黨主席的期間，被延攬進入民進黨中央黨部，擔任黨副秘書長。蔡英文今年年初連任總統、今年5月回鍋擔任黨主席，繼續留用林飛帆。卓榮泰在臉書上說，最近又有一些國民黨人及其同路人一再對林飛帆提出嚴厲的批判。林飛帆擔任民進黨副秘書長一年多來，帶動青年朋友再度認識民進黨、完成「社會同行、世代共贏」黨的新決議文、與全體黨內先進共同達成「總統連任、國會過半」歷史使命，「你們除了眼紅之外，有誰做得到？」
卓榮泰表示，年輕的林飛帆加入民進黨後，在複雜的政治環境中仍然不脫離初衷，關心香港人權、維持與公民團體對話、引領進步青年思潮、學習國際事務，「這些罵人的人完全視而不見？還是不願看見？」
卓榮泰也說，美豬美牛議題在國際標準及客觀條件下，是時局演變的必要選擇，民進黨都會集體承擔；但並不會要求這些罵人的國民黨人為了拋棄「反共大陸」、拋棄「三民主義統一中國」，只敢殘抱「只有一中的九二共識」，道歉了事！卓榮泰也對林飛帆提出幾點期許。他說，年輕的林飛帆還有很多該要學習的事務，未來還有更多任務。包括繼續展現青年從政的正確路線；繼續擴大社會對話，全面積極走入群眾；繼續熟練黨務工作，以進入下一階段的政治最前線；繼續與執政團隊合力嚴守美豬進口後的食安要求，並隨時提出應興應革的重要議題。