因疫所致 中華隊首度將奧運、亞運和世大運選手整合培訓
因疫所致 中華隊首度將奧運、亞運和世大運選手整合培訓
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-10-08 19:09:35
由於2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，全球體壇賽事安排大亂，東京奧運延期，世大運緊接著一周後登場，為此體育署整合培訓，首度將奧運、亞運及世大運培訓隊於同一期間實施培訓計畫。
明年除了最重要的第32屆東京奧運，於7月23日至8月8日登場，還有第31屆成都世大運在16日緊接登場，加上國內運動員相當看重的第19屆亞洲運動會，將於2022年9月10日至25日在中國大陸杭州舉行，三個重大賽事時間緊鄰。因此體育署將三大賽事的培訓體系連貫、整合各賽會培訓作業的方式辦理，訂定並公布「我國參加國際綜合性運動賽會國家代表隊培訓參賽實施計畫」，以銜續培育各運動種類的優秀競技運動人才。
體育署競技組洪志昌組長表示有6、7成選手會重複入選培訓隊，因此整合資源以利選手提前備戰，目前有15個項目、共408名教練加選手進駐國訓中心，11個項目、94名教練及選手在營外訓練。體育署已於9月起正式啟動2022年亞運的培訓作業，輔導協會研提其選手培訓參賽實施計畫及培訓隊教練選手遴選辦法，目前計有羽球、體操、柔道、排球、網球、軟式網球、游泳、卡巴迪、壘球、棒球、足球等協會已提送實施計畫或遴選辦法，目前有軟式網球、排球及壘球等亞運培訓隊，以及田徑、游泳、體操、舉重、柔道、羽球等奧運暨亞運培訓隊已進駐國訓中心展開訓練，另有已取得或仍在爭取2020年東京奧運參賽資格的種類，包括跆拳道、角力、空手道、拳擊、桌球、射箭、射擊、自由車、划船、輕艇、馬術、運動攀登等奧運培訓隊，亦持續備戰，以順利取得參賽資格及獲得佳績。