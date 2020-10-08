影／彰化生活美學館推出臺灣女孩日　展現社造新美力

「性別平權」是台灣社會近代發展新顯學，為展現台灣時代新女性多元能量，跨界整合社區營造、文化研習等面向，國立彰化生活美學館以「109年臺灣女孩日─美力社造‧共融美好」為主題，成果展今（8）日於熱鬧登場，館長尹彙武說，從藝術創新、研究創新到社區創新，引發文化驅動效果。

▲開場由瑞絲舞蹈團帶來精彩的排舞表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

× ▲開場由瑞絲舞蹈團帶來精彩的排舞表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

開幕式有三感一力，開幕活動除了葛瑞絲舞蹈團精彩的排舞表演，創造力部分，現場也邀請張瑩加、蕭彩悅、楊麗琴、陳月珠及王淑英等5位老師，教導民眾DIY彩繪扇子，體驗藝文美學，活動熱鬧非凡，為展覽活動揭開序幕。

彰化生活美學館長尹彙武說，「美力社造活動」以社區營造互助共好類社區、社團「社區百寶箱」的方式，展現年度多元精采的成果，包含，雲林縣參與式民主協會深入雲林縣東勢鄉辦理參與式民主、國立中興大學與南投縣信義鄉清流部落合作，建立賽德克族傳統家屋的文史紀錄。

▲泰雅原舞工坊女孩代表簽署美力宣言。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

× ▲泰雅原舞工坊女孩代表簽署美力宣言。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

雲林縣休閒產業暨藝術文化發展協會的活化街角館串連計畫，以及黃世志電視木偶劇團與雲林縣元長國小合作運用劇本創作、演出和紀錄，體驗在地傳統藝術之美，成果展展期自10月7日起至10月28日止，於彰美館一樓大廳及走廊舉行。

▲社團「社區百寶箱」的方式，展現年度多元精采的成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

× ▲社團「社區百寶箱」的方式，展現年度多元精采的成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

讓人更驚豔的是女性在社區營造過程中扮演重要的角色，泰雅原舞工坊黃雅玲團長紀錄傳承泰雅古調、雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會魯紜湘理事長經營眷村文化的永續發展、萍蓬草兒童劇團郭月媚團長以社區劇場演出在地感人故事，以及臺中市烏日區湖日社區發展協會林春滿理事長以區域串聯的概念，與周邊三個里共同推動地方的發展。

▲手持花朵大合照象徵社造活力及志工服務推動臺灣文化的精神。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

× ▲手持花朵大合照象徵社造活力及志工服務推動臺灣文化的精神。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

文化研習課程作品，包含陶藝、紙黏土、編結、水彩、國畫、油畫、插花，共計40於件創意作品，例如手捏陶藝，透過純手捏的製作，可創作出栩栩如生的木頭或竹頭造形茶壺；紙黏土課程可以學習到不同的捏塑、上色技巧，創作生活器具或特殊藝術造型的作品；活動還包括「青年女力們」，如：煮煮陶鍋咖啡工作室洪明萱執行長，希望透過「25種在地美學」走讀、課程，找回鹿港的魅力與價值。