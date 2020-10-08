應因國慶假期車潮 紓解交通宜警嚴陣以待
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-08 19:01:19｜update2020-10-08 19:19:14
剛結束的中秋四天連假並沒有出現大量車潮，許多民眾可能利用即將到來的國慶三天連假規劃出遊，有媒體報導，國慶連假花東地區訂房率已達9成，預期國道5號及蘇花改將湧入龐大車潮﹔為紓解可能出現的交通雍塞，宜蘭警方已經準備投入2000人次警力及400多人次民力維持交通秩序。
據高速公路局預估，10月9日國5南下南港系統至坪林、10月10日及11日國5北上宜蘭至坪林為重點壅塞路段，行車時間將為平時5至7倍，建議多利用離峰時間，避開壅塞時段，節省旅行時間﹔另公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊南下最大交通量為10月9日，北返最大量為10月11日。宜蘭縣警局也提醒用路人，國慶連假首日凌晨0時至中午12時國5實施石碇及坪林南向入口匝道封閉措施，可利用國3從南港系統交流道進入國5，上午6時至中午12時國5南港系統南向入口亦實施高乘載管制，可改走106乙及台9線替代道路﹔10月10日上午6時至中午12時國5南港系統、石碇、坪林南向入口及10月10日、11日下午2時至晚上9時蘇澳至頭城北向入口將實施高乘載管制。
此外，台9線及台9丁線蘇花路廊連假期間亦實施時段性禁止21公噸以上大貨車(含砂石車)通行，請物流運輸業者提早將人力、路線作妥善規劃。縣警局表示，三天國慶連假，預估使用1,940人次警力及410人次民力，投入國5及蘇花改周邊道路與各風景區加強交通疏導工作，並賡續編排交通快打警力，針對突發性壅塞立即排除回堵情事，落實路況查報機制，維持交通秩序，確保用路人行車安全。