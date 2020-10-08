影／世界冠軍帽加持　彰化572位選手勇闖全民運動會

順澤宮冠軍帽加持！109年全民運動會17日將在花蓮登場，彰化縣今年共有572位選手參加26項競賽，縣長王惠美今（8）日授旗、致贈66萬元加菜金，還特別致贈「順澤宮」冠軍神帽，祝福所有選手一起「發威！」

▲全民運動會將在花蓮登場，彰化縣縣長王惠美致贈加菜金。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

× ▲全民運動會將在花蓮登場，彰化縣縣長王惠美致贈加菜金。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

伊登就是戴冠軍神帽連續拿世界冠軍，這項彰化出產的神奇，希望還要再締造更大奇蹟，全民運動會將於10月17日在花蓮登場，今年共有572位選手代表彰化縣參加26項競賽，王惠美致贈埔鹽順澤宮的冠軍神帽，由太極拳委員會選手昌柏丞代表接受，共同預祝選手旗開得勝、勇奪冠軍。

王惠美強調，將為體育選手募款籌設基金，未來各單項委員會出多少，縣府就補助多少，留下彰化縣優秀人才也培育更多體育人才。

▲王惠美強調，將為體育選手募款籌設基金，未來各單項委員會出多少，縣府就補助多少，留下彰化縣優秀人才也培育更多體育人才。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

× ▲王惠美強調，將為體育選手募款籌設基金，未來各單項委員會出多少，縣府就補助多少，留下彰化縣優秀人才也培育更多體育人才。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

兩年一次的「全民運動會」17日將在花蓮縣登場，彰化縣在上一屆勇奪16金、12銀以及19面銅牌，創下歷年來最佳成績，今天王惠美授旗，由多項全國游泳紀錄保持人吳浚鋒代表接受，同時，彰化縣體育會健美委員會主委黃俊源議員代表彰化縣議會致贈15萬元加菜金，王惠美強調，將為體育選手募款籌設基金，未來各單項委員會出多少，縣府就補助多少，留下彰化縣優秀人才也培育更多體育人才。

今年戴神帽，預料獎不完，多項全國游泳紀錄保持人吳浚鋒說，他目前仍持續準備明年的東京奧運比賽，這次代表參賽50公尺水上救生與雙蹼泳，以及接力項目，還在加緊練習要為縣爭光。

▲109年全民運動會17日將在花蓮登場，彰化縣今年共有572位選手參加26項競賽，縣長王惠美授旗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

× ▲109年全民運動會17日將在花蓮登場，彰化縣今年共有572位選手參加26項競賽，縣長王惠美授旗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

教育處長陳逸玲說，這次選手參賽賽項目有健力、拔河、輕艇水球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、沙灘手球、原野射箭、柔術、運動舞蹈、太極拳、龍舟、龍獅運動、國術、躲避球、巧固球、慢速壘球、木球、槌球、劍道、沙灘角力、民俗體育、摔角、健美等26項。