鐵道迷看過來　最後一部蒸汽火車之王下周快閃台南　

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鐵道迷看過來　最後一部蒸汽火車之王下周快閃台南　

記者林怡孜/台南報導

calendar_today2020-10-08 20:40:00

黃偉哲化身站長，詳細說明台南火車站的歷史演進
▲黃偉哲化身站長，詳細說明台南火車站的歷史演進（圖／記者林怡孜攝，2020,10,08）
台南火車站歡慶120歲生日舉辦一連串活動，其中最重要的就是有「蒸汽火車之王」美譽的DT668，將再次從台南啟動行駛，短短2天僅限定7個車次，鐵道迷可要把握難得的機會。
今（8）日台南火車站2樓舉行的「驛藝生輝：追雲去」活動，市長黃偉哲表示，台南火車站南來北往承載了許多台南人日常通勤、上學或是外出旅遊的共同記憶，這次「驛藝生輝：追雲去」懷舊系列活動，將藉著靜態的珍貴老舊影像記錄回顧車站百年風華，同時還有最重要的「蒸汽火車之王」DT668再啟動，帶領人們見證台南鐵道歷史的變遷，一同追尋與展望擁有百年歷史的台南火車站的過去、現在和未來。
黃偉哲說，1900、1920和2010，是台南近代城市發展的幾個重要年份，1900年5月，第一代台南火車站落成啟用，成為台灣少數位於清領時期舊城（市中心）的現代車站。1920年7月，台灣總督府發布〈台灣市制〉，同年9月1日，全新的地方體制「台南州」及所轄「台南市」開始施行。2010年12月25日，台南縣市合併為直轄市。為歡慶台南火車站120周年，並為年底台南市改制10周年活動暖身，在1936年使用迄今的第二代台南火車站修復完工前夕，台南市政府特別與台灣鐵路管理局合作舉辦「百年旅途：台南車站的過去、現在與未來」展覽，讓民眾認識台南火車站的歷史，以及因鐵路出現使得這座城市空間百年來的許多轉變。
▲由台南火車站二樓俯瞰，挑高門廳加上圓形拱廊，
▲由台南火車站二樓俯瞰，挑高門廳加上圓形拱廊， 建築風格充滿復古風情（圖／記者林怡孜攝，2020,10,08）
DT668為1941年由日本川崎車輛株式會社製造的蒸汽機車，重車噸數（引擎+煤水車）為124.46公噸，汽缸牽引力達1萬7,000公斤，設計時速85km/hr，是台鐵最大型牽引力及噸位最重之車型，因此有「蒸汽火車之王」。列車將於10月17日由保安行駛至善化，18日早上由善化行駛至後壁，下午再由後壁行駛至林鳳營，總共7個車次。兩日並於端點安排列車劇場，並有天團「動力火車」開唱及特色市集等活動，想一睹蒸汽火車風采、觀賞精采絕倫的表演，或在市集尋寶的民眾，敬請把握這次難得的機會，千萬不要錯過。
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