鐵道迷看過來　最後一部蒸汽火車之王下周快閃台南　

1900、1920和2010，是台南近代城市發展的幾個重要年份，1900年5月，第一代台南火車站落成啟用，成為台灣少數位於清領時期舊城（市中心）的現代車站。1920年7月，台灣總督府發布〈台灣市制〉，同年9月1日，全新的地方體制「台南州」及所轄「台南市」開始施行。2010年12月25日，台南縣市合併為直轄市。為歡慶台南火車站120周年，並為年底台南市改制10周年活動暖身，

▲由台南火車站二樓俯瞰，挑高門廳加上圓形拱廊， 建築風格充滿復古風情（圖／記者林怡孜攝，2020,10,08）

DT668為1941年由日本川崎車輛株式會社製造的蒸汽機車，重車噸數（引擎+煤水車）為124.46公噸，汽缸牽引力達1萬7,000公斤，設計時速85km/hr，是台鐵最大型牽引力及噸位最重之車型，因此有「蒸汽火車之王」。列車將於10月17日由保安行駛至善化，18日早上由善化行駛至後壁，下午再由後壁行駛至林鳳營，

想一睹蒸汽火車風采、觀賞精采絕倫的表演，或在市集尋寶的民眾，敬請把握這次難得的機會，千萬不要錯過。