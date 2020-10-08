泰雅族運動會　下周四五新北烏來登場

新北市相當重視這項活動，相關局處全力支持，區長周守信率公所同仁全體總動員，地方居民同樣以辦喜事的精神共同參與。本次運動會包括田徑、球類及傳統技藝競賽等3大類，共計27項比賽項目，全國9個泰雅族鄉區運動好手，齊聚一堂一較高下。
為迎接全國泰雅運的到來，祈願賽事順利進行，烏來區公所已經在10月5日到7日一連3天率先進行聖火傳遞，當天請部落耆老舉行原住民族傳統的祈福祭取火儀式，引燃本次運動大會的聖火火苗。聖火先從主辦單位新北市烏來區出發，繞行傳遞第一站宜蘭縣南澳鄉、大同鄉，緊接著到新竹縣的尖石鄉和五峰鄉、苗栗縣泰安鄉、臺中市和平區、南投縣仁愛鄉及，最後到達桃園市復興區，7日順利完成。
新北市政府與烏來區公所8日下午召開『編織烏來 繽紛色彩-全國泰雅族運動會、烏來泰雅編織節』記者會，新北市副市長吳明機特別穿上泰雅族傳統服飾，新北市議員馬見Lahuy．Ipin也到場，記者會上邀請原住民青年利用口簧琴、木琴等進行演出，並且邀請織女與其孫女到場現場織布。
新北市副市長吳明機表示，台灣的泰雅族共有9個原鄉，烏來就是其中之一，泰雅族運動會輪流在這9個原鄉進行舉辦，今年在新北市原鄉烏來區舉辦，現場有將近2,300位全國各地的泰雅族人到場同場競技。
10月15日、16日兩天正式賽事將激烈展開，除了一般的田徑體育項目之外，傳統技藝競賽則包括射箭、拔河、鋸木等，展現屬於泰雅族的巨大能量及非凡技藝。