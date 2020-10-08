賴清德：台灣正受到中國威脅　會堅定維護自由民主

賴清德提到，去年底中國爆發肺炎疫情（COVID-19）以來，全球確診人數已達3500萬人，死亡也已超過百萬人，各國雖然都祭出防疫政策來遏止疫情持續擴散，但疫情依然十分嚴峻。今天「玉山論壇」能夠順利在台灣舉辦，除了政府在一開始就以「超前部署、審慎以對、迅速應變」的態度來處理外，台灣防疫的成功，主要來自於最堅實的公衛能力，最佳的科技力量，並且善用民主制度的公開透明來落實防疫工作。
賴清德表示，疫情爆發後，已經對世界各國政府的治理型態、經濟運作，以及人們未來的生活及工作方式造成巨大的結構性改變。這些巨大的改變，是我們必須面對的問題。因此，他非常期待在接下來的討論中，與會者能對COVID-19疫情變化後的區域發展合作與全球治理願景提供精闢的意見，讓我們一起攜手迎向未來。
賴清德也分享台灣在公衛、科技及民主等三方面的發展，希望台灣的這些發展，能對亞洲做出更多貢獻。2018年來台使用醫療服務的外籍人士已超過42萬人，其中三分之一來自東南亞；此外，台灣多年來也在非洲、亞洲、中南美洲及南太平洋地區等20餘國，分別針對愛滋病、肺結核、瘧疾、禽流感、伊波拉、MERS、茲卡、登革熱、乳癌等疾病進行超過50項以上的防治計畫，並派遣超過100團次的行動醫療團赴上述地區診療。
賴清德進一步說明，這些例證雖然說明台灣的公衛醫療有能力、也有意願為國際社會作出貢獻，但我們並不以此為滿足。因為，亞洲國家的所有人民，目前除面臨高齡化所帶來的公衛醫療壓力外，也要面對類似新冠病毒等各種新興傳染病所帶來的威脅。
賴清德說，蔡總統在今年的就職演說中，已經宣示將積極打造接軌全球的生醫科技，透過將台灣最強的資通訊產業和醫療服務進行不同層次、不同領域的結合，一方面厚實防疫能量，一方面也讓未來的醫療、預防或保健更精準、更有效率，達到醫療精準化、健康數位化的精準大健康產業的目標，讓台灣成為全球克服疫病挑戰的關鍵力量。
賴清德也說，這些努力的成果，都將秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，持續協助彌補區域醫療缺口，強化全球公衛體系，與世界各國攜手，共同追求全人類的健康福祉。他相信「只要世界願意展開雙臂接納台灣，台灣必然會為世界的公衛醫療發展作出更多的貢獻」。
賴清德表示，面對未來全新的科技發展趨勢，以及後疫情時代人類重視社交距離等生活形式的改變，還有全球產業供應鏈的重組，將持續利用台灣在半導體和資通訊產業的優勢，全力促進工業4.0，包括物聯網和人工智慧的發展，並加強5G基礎建設，以推動數位轉型、解決城鄉數位落差，鼓勵企業朝去集中化、分散市場與生產基地的方向布局，希望亞洲國家共同攜手建構新的產業供應鏈，尋求互利共贏的新合作模式，和全球市場做更緊密的連結，以為區域的經濟繁榮及永續發展做出貢獻。
賴清德強調，台灣有意願、也有能力更積極參與區域夥伴關係。任何能讓世界變得更美好的做法，都願意去努力。作為區域的重要夥伴，台灣對於實現區域和平與繁榮的未來，絕對是不可或缺的。台灣將持續加強與世界各國的交流，也希望與會各國貴賓和代表，繼續和台灣站在一起，攜手打造更堅韌的未來。