名家論壇》李兆立／美國主導印太北約，台灣加入有譜？

另一個巧合是，中國外交部日前才重批 Quad 是在搞「亞洲小北約」，玉山論壇正好就邀請了北約（ NATO ）前秘書長拉斯穆森發表演說，拉斯穆森更直言：「亞洲確實需要一個應對安全問題的全面性體制，Quad 可以是這類體制的起點，國際有責任保護台灣免於受到攻擊」。
如果這一切不只是巧合，而是有意識的安排，我們就必須思考，這些安排背後的意涵，以及台灣未來的角色和發展方向。
第一個問題是，這個安排是美國主導的嗎？
2017 年，川普在訪問越南期間提出了「印太戰略」，美日澳印四國舉辦會談，對中國南海戰略的因應之道，並決定重啟 Quad；接著 2018 至 2019 年，美中貿易戰開打；2020年，以美國為首的歐美各國，對中國的資安產品頒布各項禁令，美國並開始倡議「繁榮經濟網路」，要打造排除中國的「第二軌供應鏈」。
無庸置疑，美國正在印太主導防堵中國的戰略，範圍涵蓋外交、經貿及安全合作，而升溫的台美關係，正是其中一環。在這個認知下，今年玉山論壇與 Quad 展現的呼應態勢，即便不是美國授意，也很有可能是事先與美國充分討論過的。
第二個問題是，台灣有沒有機會加入 Quad？
美國既然要打造亞洲小北約，又想在南海防堵中國，與台灣的安全合作自然不能缺席。從 2018 年美國《國防授權法》生效後，接連的台美聯合軍演與美軍海洋研究船停靠高雄港等，以及已被國防部證實的軍售傳聞，都是明顯的印證。
然而，美國即便讓台美關係加速升溫，日前更接連派衛生部長及國務次卿訪台，但依舊對中國有相當顧慮。例如，
國務次卿柯拉克原本敲定的「台美經濟對話」，再訪台前臨時告吹，《華爾街日報》報導指出，美國貿易代表署（ USTR ）出面阻擋的原因，正是要避免中國藉此撕毀美中貿易協議。
因此，姑且不論此刻正在進行的美國總統大選結果為何，在目前的國際態勢下，無論是台美雙邊貿易協定（ BTA ）或台灣加入 Quad，恐怕都不會立刻有進度。
雖然不能立刻加入，但更頻繁且更高層級的實質參與，是相當可能的。事實上早在 2018 年，台灣的智庫「國策研究院」就曾受邀參加 Quad 的延伸架構「 Quad-Plus 」對話會議。在這個基礎下，我們應可期待在近期看到更多的 Quad 會議參與，以及與美日澳印四國更多的雙邊合作。
第三，中國如此重批 Quad，台灣卻加深其參與，會不會升高台海衝突？
中國近來片面升高台海緊張局勢，共機擾台的頻率和範圍都創下新紀錄，確實造成不少國人緊張。所謂「台灣不應挑釁中國」、「兩岸和諧才有和平紅利」或「不管你說什麼，我反戰」等言論更順勢出籠。
然而，我們也曾一再指出，中國身陷美中對抗和內部政經危機，才是它焦慮和動作頻頻的一切根源，同時，香港與西藏的案例都一再證明，中國的政治保證並不可靠。因此，在全球都得選邊站的態勢下，台灣沒有空間，也沒有道理去拒絕台美升溫，來換取中國毫不可靠的善意。
換句話說，當增加國際合作的機會之窗打開，台灣應該做的是正面接球，而不是顧慮原本就充滿敵意的中國，甚至作繭自縛。
正如同這次的玉山論壇一樣，台灣此刻該做的，就是穩穩地接球，讓每一份實質的合作入袋平安。而 TAEF 的另一項重要任務，就是推動新南向政策，在美國於印太動作頻頻之際，未來更多的政策順勢合作，同樣值得期待。
比起空喊「我反戰」，看懂美國印太佈局，順勢而為增加實質合作，正面迎接這個「新南向政策的加速器」，讓台灣的安全和經貿得以減少對中國的依賴，才是每一個嚮往和平拼經濟的台灣人，應該一起努力的目標。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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