美國大選第二場辯論改視訊 川普批浪費時間拒絕參加
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-08 21:34:45｜update2020-10-08 21:36:57
據美國電視網（ CNN ）報導，因應總統川普近期確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），總統辯論委員會（ Commission on Presidential Debates ）宣佈，預計在 10 月 15 日舉行的第二場辯論會將以視訊方式舉行，但川普表態拒絕浪費時間參加視訊辦論。
總統辯論委員會的聲明表示，2 位總統候選人將在不同的城市透過視訊會議進行辯論，第二場辯論會的主持人將是公共事務電視網 C-SPAN 的高級製片兼政治編輯斯卡利（ Steve Scully ），他會在原定的辯論會地點（邁阿密）向 2 人提問。美國總統川普向《福斯商業新聞》（ FOX Bussiness ）表示，「我不會浪費自己的參與視訊會議」，並稱自己不具感染力，委員會的是在保護拜登。川普的競選團隊經理斯蒂芬（ Bill Stepien ）批評委員會單方面取消了面對面辯論，這是在幫助拜登，並表示川普將會舉行競選造勢取代參加辯論。
委員會主席法倫科普夫 （ Frank J. Fahrenkopf ）表示，委員會根據克里夫蘭醫學中心的建議作出決定，並未事先與 2 方政營協商。而對於不參加辯論，法倫科普夫指出，川普完全有權利拒絕參與，這是個人決定，法律並沒有規定總統候選人一定要參與辯論，1980 年卡特總統（ Jimmy Carter ）就拒絕出席第一場辯論，但他仍有出席第二場。
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