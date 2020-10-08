被酸政治道德崩壞　林飛帆反嗆馬：政治口水留給自己

馬辦下午旋即發表聲明，聯合國食品法典委員會於2012年7月5日表決通過萊克多巴胺殘留容許量，我國立法院於2012年7月25日表決通過修正《食品衛生管理法》，開放符合安全容許標準的萊克多巴胺牛肉進口，衛生署於同年9月11日公布牛肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量，並於13日生效，自此才開放含瘦肉精美牛進口。
馬辦指出，馬政府以「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的原則處理美牛進口問題，並未開放含瘦肉精美豬進入台灣市場。當時林飛帆曾痛批開放瘦肉精是「黑箱協商」、「漠視人民安全」，不只反對瘦肉精牛肉，更反對瘦肉精豬肉，但如今卻彷彿忘記過去，全力為蔡政府黑箱開放瘦肉精美豬、漠視人民安全護航，政治道德崩壞之快，令人驚奇。
對此，林飛帆晚間發文表示，他理解前總統馬英九很需要話題，增加馬的聲量。從「首戰即終戰」、「千萬人頭落地」、台美復交「國民黨不會認同」，到現在馬用辦公室的名義發稿來對他噴口水。林飛帆表示；「但我相信大家對這些政治口水真的不會有太多興趣，我個人也沒興趣。」
林飛帆說，目前政府已經展開包括：完善標示在內的配套準備，以及因應國際經貿新情勢的國際對話和布局工作。許多國會議員也都認真地透過國會審議，希望一起把這些工作做得更好。他相信，完善配套措施、增強台灣佈局供應鏈重組後的國際經貿環境，這才是朝野應該共同努力的目標。
林飛帆最後說：「至於馬前總統，我希望他把政治口水留給自己就好。」