囤房稅無用？呱吉「3問3答」詳解：做事不是做半套的

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囤房稅無用？呱吉「3問3答」詳解：做事不是做半套的

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-08 22:25:52

▲呱吉認為，課徵房屋稅、囤房稅應該對法人有較嚴格的手段，例如稅率從現行最高3.6%，提高變成6%或8%，如此一來才比較有可能逼出空屋。（圖／翻攝自臉書-居住正義改革聯盟）
▲呱吉近日再度為了囤房稅槓上其他台北市議員，引發關注。（圖／翻攝自臉書-居住正義改革聯盟）
台北市網紅議員「呱吉」邱威傑，日前針對囤房稅議題槓上資深台北市議員陳建銘，在直播中嗆對方就是反對囤房稅，讓囤房稅議題再度成為討論焦點。對此，呱吉今（8）日在臉書發文以自問自答的方式，詳細說明囤房稅的意義，並強調「囤房稅當然不夠用，但我做事也不是做半套的」。
呱吉在臉書寫下的囤房稅FAQ如下：
#囤房稅會造成租金轉嫁？

不會喔，這個提案修正的是建商持有空屋的成本和建商低稅率優惠期的長短。簡單的來說，就是透過提高空屋稅率來逼使建商加速釋出手上的單位，讓他們依照市場機制降價求售，並進而使得房市更加正常化。

#為什麼不砲打中央？

花敬群與中央提出囤房稅無效觀點時，我就發過長文說明不同的觀點（2020-7-15：讓我們來談談囤房稅）。先不談我管不了中央立法這件事，但中央就算修法，也只是調整「稅率上限」，如果地方政府沒有執行的決心、議會沒有支持的力量，也是白講。所以站在一個市議員的角度，當然是優先促成地方立場的改變，而不是砲打中央。砲打中央只是政治表演，毫無實益。

#稅基才是重點囤房稅沒屁用？

說的沒錯，多個1％、2％的稅，如果稅基（房價）本身沒有反映市場現實，其實也課不了多少。

這也是大家常聽到實價登錄啥的重點，這就得仰賴中央立法。但是，這表示地方沒事可做嗎？今年六月對柯市長總質詢，我特別質問了府級會議的透明化。這個議題我已經搞了快一年，起因雖然是性平會，但是在這次總質詢我講的卻是「不動產評價委員會」。不動產評價委員會就是影響房地產登錄價格的關鍵組織，如果連委員會成員、討論內容都在戰爭迷霧當中，你永遠不會知道是什麼造成登錄價格無法反映現實的原因。

呱吉最後強調，「囤房稅當然不夠用，但我做事也不是做半套的」，更在留言中直言，「而且吼，老是說囤房稅無用，那為什麼別人的提案都兩三個月內過關，我的一年了還在躺？這麼沒用還怕屁？有人擋不就說明了有人在怕」。（編輯：倪浩軒）
▲呱吉發文全文。（圖／翻攝自呱吉臉書）
▲呱吉發文全文。（圖／翻攝自呱吉臉書）
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