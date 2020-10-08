囤房稅無用？呱吉「3問3答」詳解：做事不是做半套的

#囤房稅會造成租金轉嫁？
不會喔，這個提案修正的是建商持有空屋的成本和建商低稅率優惠期的長短。簡單的來說，就是透過提高空屋稅率來逼使建商加速釋出手上的單位，讓他們依照市場機制降價求售，並進而使得房市更加正常化。
#為什麼不砲打中央？
花敬群與中央提出囤房稅無效觀點時，我就發過長文說明不同的觀點（2020-7-15：讓我們來談談囤房稅）。先不談我管不了中央立法這件事，但中央就算修法，也只是調整「稅率上限」，如果地方政府沒有執行的決心、議會沒有支持的力量，也是白講。所以站在一個市議員的角度，當然是優先促成地方立場的改變，而不是砲打中央。砲打中央只是政治表演，毫無實益。
#稅基才是重點囤房稅沒屁用？
說的沒錯，多個1％、2％的稅，如果稅基（房價）本身沒有反映市場現實，其實也課不了多少。
這也是大家常聽到實價登錄啥的重點，這就得仰賴中央立法。但是，這表示地方沒事可做嗎？今年六月對柯市長總質詢，我特別質問了府級會議的透明化。這個議題我已經搞了快一年，起因雖然是性平會，但是在這次總質詢我講的卻是「不動產評價委員會」。不動產評價委員會就是影響房地產登錄價格的關鍵組織，如果連委員會成員、討論內容都在戰爭迷霧當中，你永遠不會知道是什麼造成登錄價格無法反映現實的原因。
呱吉最後強調，「囤房稅當然不夠用，但我做事也不是做半套的」，更在留言中直言，「而且吼，老是說囤房稅無用，那為什麼別人的提案都兩三個月內過關，我的一年了還在躺？這麼沒用還怕屁？有人擋不就說明了有人在怕」。（編輯：倪浩軒）