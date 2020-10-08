服役一甲子！烈嶼M41A3戰車翻覆　軍方曾號稱妥善率九成

小金門（烈嶼）今（8）日下午發生M41A3輕型戰車翻覆意外，並導致戰車起火，造成車上成員一死一傷。金門防衛指揮部已成立專案小組釐清事故原因。軍方曾指出，M41A3戰車雖然服役62年，但是妥善率仍高達90%。

今年2月，根據國防部所屬《青年日報》報導，我國使用的M41戰車區分A1、A2、A3及D型等4型，為國軍使用數量最多、服役時間最長、部署最廣的戰車，捍衛台海和平迄今近62年時光。其中，柴油車型版的M41D，由我國自行升級，代號取自柴油化（Dieselized）；民國86年(1997年)首度公布設計，採用國產的M32K1戰車砲、近代化觀瞄裝置與數位式彈道計算機、夜視射控系統、柴油引擎、側裙等，合計生產50輛。

軍方指出，目前國軍僅剩烈嶼守備大隊戰車連編制M41A3戰車，該連前身為陸軍第158師戰搜連，原使用M24戰車；民國83年接收裝甲95旅M41A3戰車，民國86年由兵整中心於現駐地實施戰車翻修，民國96年應精進案組織調整，再接收裝甲584旅3輛，合計17輛使用迄今，妥善率均維持在90％以上。

針對戰車翻覆事故，金防部指出，單位案發後已聯繫家屬，並配合陸軍司令部專案小組進行肇因釐清，並配合檢警調查。另要求所屬單位擴大部隊機動行車安全教育及各項防險作為，以確保部隊戰力。