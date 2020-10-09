杜特蒂支持率破9成 學者：有受訪者不敢說真話

雖然新型冠狀病毒疫情延燒，菲律賓經濟陷入衰退，民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）9月14到20日對菲國民眾面對面訪談結果顯示，91%受訪者肯定杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政表現，對杜特蒂信任度也攀升到91%，兩項數據都高於去年12月調查結果（分別為87%和83%）。
特尼歐（Teneo）顧問集團分析師艾雷拉-林（BobHerrera-Lim）今天在菲律賓外國記者協會舉辦的線上論壇說：「我們認為人們（回答民調問題時）會全盤考量，但（其實）他們並不會。」
艾雷拉-林說，菲律賓人擔心染疫，「人們真的（對疫情）既擔心又害怕，因此只要我還活著，我很健康，即使我為經濟所苦，可能失業了，積蓄消耗一空，但我還活著」，人們就感到滿足，並肯定杜特蒂當局的施政。
政治分析家海達里安（Richard Heydarian）則說，印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等民粹領袖疫情期間支持度都攀升。與這些領袖相較，杜特蒂3月以來就積極抗疫，又通過多項紓困措施，民眾看到政府在做事，影響了他們對杜特蒂的支持度。
另一方面，他說，杜特蒂是「表現式治理」（performative governance）行家，而且民眾會將杜特蒂表現和政府施政視為兩回事，如果政策獲得讚許，大家會說是杜特蒂的功勞，但若政策遭抨擊，怪罪的往往是部會首長。
海達里安提到，杜特蒂獲得這麼高的民調支持度，其中可能存在民眾的「恐懼因素」。
他說，這份民調大部分受訪者是工人階級，居住的社區可能有很多掃毒戰法外處決案例。「當幾個月或幾天前某個鄰居被射殺，或成為法外處決受害者時，人們很難誠實回答他們喜歡不喜歡這位總統。」（編輯：郭中翰）1091008