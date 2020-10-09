【NOW少年】What’s your name 你的英文名字是？

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【NOW少年】What’s your name 你的英文名字是？

記者沈傳恩/綜合報導

calendar_today2020-10-09 20:30:00

英文名字
街頭民眾的英文名字是？▲（圖／影像中心製作）
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」美式文化遍及全球，每個人都會有一個屬於自己的英文名字；本集的《NOW少年》就要來看看，街頭民眾的英文名字是什麼？對哪些名字又很反感？外國人最愛取的名字前10又是哪些呢？
實際街訪調查發現，民眾的英文名多為「Jason、Jennine、Emma」等，但也有比較稀少的「Regina」。至於自己英文名常碰到的困擾，許多民眾都表示「不知道怎麼發音」「很常撞名」「別人都不會拼」等等。
而根據美國官方統計，2019年最愛給孩子取的名字排行，男生女生前10名分別是：

女生命名TOP 10

1.Olivia

2.Amelia

3.Charlotte

4.lsla

5.lsabella

6.Ava

7.Aurora

8.Evelyn

9.Penelope

10.Eleanor

男生命名TOP 10

1.Asher

2.Atticus

3.Jack

4.Ezra

5.Theodore

6.Milo

7.Jasper

8.Oliver

9.Silas

10.Wyatt

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。
 
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