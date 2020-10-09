【NOW少年】What’s your name 你的英文名字是？
【NOW少年】What’s your name 你的英文名字是？
記者沈傳恩/綜合報導
calendar_today2020-10-09 20:30:00
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」美式文化遍及全球，每個人都會有一個屬於自己的英文名字；本集的《NOW少年》就要來看看，街頭民眾的英文名字是什麼？對哪些名字又很反感？外國人最愛取的名字前10又是哪些呢？
實際街訪調查發現，民眾的英文名多為「Jason、Jennine、Emma」等，但也有比較稀少的「Regina」。至於自己英文名常碰到的困擾，許多民眾都表示「不知道怎麼發音」「很常撞名」「別人都不會拼」等等。而根據美國官方統計，2019年最愛給孩子取的名字排行，男生女生前10名分別是：
女生命名TOP 10
1.Olivia
2.Amelia
3.Charlotte
4.lsla
5.lsabella
6.Ava
7.Aurora
8.Evelyn
9.Penelope
10.Eleanor
男生命名TOP 10
1.Asher
2.Atticus
3.Jack
4.Ezra
5.Theodore
6.Milo
7.Jasper
8.Oliver
9.Silas
10.Wyatt
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