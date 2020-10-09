深夜不平靜！新莊驚傳槍響2傷 嫌犯自行投案
記者陳志仁/新北報導
calendar_today2020-10-09 01:17:03｜update2020-10-09 01:17:12
雙十國慶的前夕，新北驚傳槍響！郭姓犯嫌三個月前因積欠1萬元的債務，遭羅姓被害人毆打，因此郭嫌8日深夜持槍前往新莊區尋仇，朝羅男左腿開槍後，流彈波及一旁李男；郭嫌犯案後自行前往新莊警分局偵查隊投案，警方訊後將依殺人未遂罪移送偵辦。
據瞭解，86年次的郭嫌，積欠79年次的羅姓被害人1萬元債務，羅男因不滿郭嫌欠債不還而動手毆打，心有不甘的郭嫌，8日晚間的10點左右，持仿貝瑞塔手槍前往新莊區新莊路尋仇，並朝羅男開了2槍，其中1槍打中羅男左腳，另1槍流彈則波及一旁李男的鼠蹊部。案發後民眾報警，警消抵達將遭槍傷的2人均送亞東醫院，無生命危險；開槍的郭嫌在犯案後，騎車自行前往新莊警分局偵查隊投案，並繳交一把仿貝瑞塔的手槍，員警當場將他逮捕，並於槍枝內取出10發的子彈。據瞭解，郭嫌與羅男過去曾有1萬元的借貸關係，羅男催討不成後動手毆打郭嫌，遭毆的郭嫌為此懷恨在心，8日晚間才會拿出預藏的槍枝犯案；員警將先要釐清槍枝的來源，及深入調查犯案的原因後，再將郭嫌依殺人未遂罪移送偵辦。