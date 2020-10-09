兩棲作戰困難！美國安顧問警告：北京應避免武統台灣
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-09 06:21:38
兩岸關係緊張，共軍海空擾台似乎已成了近期的日常，是否有開戰可能也成了熱門話題。美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（ Robert O'Brien ）近期表示，北京應避免以武力方式統一台灣，因為兩棲登陸作戰相對困難，而且美國將如何回應也尚不明確。
綜合《路透社》等外媒報導，歐布萊恩 7 日在內華達大學活動上發表演講時，提到中國正在進行大規模的海軍建設，規模在近代史上相當罕見，目的除了將美國趕出西太平洋以外，也為了有能力在台灣進行兩棲登陸做準備。不過，歐布萊恩也表示，兩棲登陸作戰模式相當困難，因為中國和台灣距離有 160 公里，而且島上也少有適合登陸的海灘，彼此並不連貫。至於若中國採取行動奪回台灣，美國將會有什麼選擇，歐布萊恩的回應則是，美國對此長期採取「戰略模糊」（ strategic ambiguity ）政策，存在著許多模棱兩可之處。
歐布萊恩也認為，台灣應增加國防開支並進行軍事改革，以應對來自北京的威脅，「你不能只把國民生產總值（ GDP ）的 1% 或 1.2% 花在國防支出上，同時希望對抗正在進行 70 年來最大規模的軍事建設的中國。」歐布萊恩還以比喻強調，台灣需要在軍事上把自己變成「豪豬」，以抵禦外界侵襲，並補充說「獅子一般不喜歡吃豪豬」。