確診後首次專訪又出狂言　川普：不認為自己有任何傳染性

川普還說，若他仍有傳染性，他就不會參加競選活動。然而，美國疾病防治中心（ CDC ）曾表示，輕度至中度的新冠肺炎患者，在出現第 1 個症狀後的 10 天內都具有傳染性，症狀越嚴重、傳染期可能會越長；且根據白宮官員的說法，川普是大約 1 週前開始出現症狀，並於週五被送進醫院。
川普在節目上的種種出格言行再度令反對者直呼不可思議，《 CNN 》點出川普在節目上所說的 48 項爭議言論，批評川普聲稱自己感覺良好、不具傳染力還免疫，但他根本就不是專業的醫師：「有超過 21 萬的美國人感染後並沒有感覺比較好，相反的他們還不幸因此死亡。對於川普或任何人感染後就不會再次得病的說法，在科學上仍是非常模糊的。」
當川普總統發表這一言論之際，病毒已在白宮傳播，有外媒消息指出已至少 34 人受到感染，但川普在整個病毒流行過程中反覆質疑公衛指導準則，也讓部分於白宮工作的傳媒人士相當沒有安全感。
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