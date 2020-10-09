確診後首次專訪又出狂言　川普：不認為自己有任何傳染性

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

確診後首次專訪又出狂言　川普：不認為自己有任何傳染性

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-09 07:16:03

▲即使得了新冠肺炎，川普依舊不改狂人本色，近日接受外媒專訪時，還自稱已無傳染力，挨批是在缺乏醫學知識和聆聽專業建議下的發言。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲即使得了新冠肺炎，川普依舊不改狂人本色，近日接受外媒專訪時，還自稱已無傳染力，挨批是在缺乏醫學知識和聆聽專業建議下的發言。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普確診新冠肺炎一事鬧得沸沸揚揚，而他本人在住院僅 3.4 天後就出院，還大動作拍片宣傳的行徑也招致不少批評。他 8 日接受美國媒體專訪時，再度語出驚人的說自己不具備任何傳染力，也挨批是在缺乏專業醫療知識下發言。
根據美國《 CNBC 》報導，川普 8 日接受《福斯商業新聞台》專訪，為確診後首次。他在節目上表示，自己感覺已經好多了，甚至當晚就想投入競選活動：「我不認為我有絲毫傳染性。」
川普還說，若他仍有傳染性，他就不會參加競選活動。然而，美國疾病防治中心（ CDC ）曾表示，輕度至中度的新冠肺炎患者，在出現第 1 個症狀後的 10 天內都具有傳染性，症狀越嚴重、傳染期可能會越長；且根據白宮官員的說法，川普是大約 1 週前開始出現症狀，並於週五被送進醫院。

川普在節目上的種種出格言行再度令反對者直呼不可思議，《 CNN 》點出川普在節目上所說的 48 項爭議言論，批評川普聲稱自己感覺良好、不具傳染力還免疫，但他根本就不是專業的醫師：「有超過 21 萬的美國人感染後並沒有感覺比較好，相反的他們還不幸因此死亡。對於川普或任何人感染後就不會再次得病的說法，在科學上仍是非常模糊的。」

當川普總統發表這一言論之際，病毒已在白宮傳播，有外媒消息指出已至少 34 人受到感染，但川普在整個病毒流行過程中反覆質疑公衛指導準則，也讓部分於白宮工作的傳媒人士相當沒有安全感。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

繼續作答
蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀