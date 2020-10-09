名家論壇》張銘祐／國民黨葫蘆裡賣什麼藥？

過去在馬英九前總統為首的九二共識基礎，對中國態度相當軟弱，尤其執政時期軍備上的研發甚至停頓的階段，但是江啟程在此次會議中反而強調「要擴大與美方的軍事情報合作，透過持續的軍售裝備與技術提升軍事實力」，甚至對於軍事預算不足導致裝備無法提升、要以「實力換來和平」，如果去頭去尾，跟蔡英文總統的演說差異性並不大。
甚至立法院又提出「台美復交」、「政府應請求美國協助抵抗中共」兩項議案，擺明在打臉黃復興黨部的立場。尤其日前馬英九前總統、蘇起前國安會副秘書長一連串的批判，認為「首戰即終戰」、「美軍不會來救援」…等，加上前陸軍二級上將陳廷寵說「我國戰力是0、我是驕傲的中國人」、吳斯懷立委拿九二一地震的照片來嘲諷中共攻台下的台灣狀況，甚至強調百姓只能「自求多福」…等。
顯然這時候的江啟臣與國民黨團提出這兩個宣示性的法案，以及在美台國防工業的演說，明顯是在做路線的轉換與宣示，甚至不怕中國國台辦出面呼喊「國民黨有關人要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事」。等於現在的國民黨也是在挑戰中國的底線，一改過往對中國卑躬屈膝的態度。
如果依照現在的民意走向，國民黨應該是做過內部評估，如果在有限的資源下要重回民意市場，那就必須要改變框架與包袱，九二共識就是框架、中國因素就是包袱，尤其對中國軟弱早已經不符合年輕人的價值觀，甚至消極地面對中國不斷的武力侵擾，不敢譴責中國，反而是呼籲政府要找出跟中國和談的方式，早已離人民越來越遠。
尤其江啟臣的肩上背負著青壯世代的期望，但碰到九二共識路線的修正，就會碰到黨內叔叔伯伯的阻擋，而且黨內跟中國做生意相當慎密，要脫掉這層厚衣確實對江啟臣來說有點困難，甚至有很大的原因是「韓粉」綁架了國民黨的路線，這樣的變相方式確實是值得觀察。
江啟臣應該很清楚，當全世界當渲染一波反中氛圍，甚至過從甚密的歐盟都開始用人權的角度再檢視「中國資金」，而美國正在用乾淨的5Ｇ、乾淨的網路、安全的科技、國防安全…等檢視「中國資金」，正在引領亞洲各國檢視「中國資金」，反觀國民黨還在覬覦「中國資金」。
江啓臣很清楚他要連任這個主席位置，成為一個國民黨天王巨星，就必須有自己的主張，尤其他給人的印象就是在長輩的庇蔭下長大，事實上他們都很清楚不走出一條可以跟民意對話的道路，國民黨不會有起死回生的機會，而未來最大的競爭對手朱立倫早已經在開始動作，不管是炒作香港民主的議題、美國豬的議題…朱立倫早在擔任韓國瑜競選總部主委時就已經在凝聚。
江啓臣的起手式會不會堅持下去？還是壓力來了又縮手，反而是關係著他的實力是否有辦法與朱立倫抗衡，江的主張與論述是否可以突破同溫層？「台美復交」、「政府應請求美國協助抵抗中共」兩項議案，應高度檢驗他的背後動機，是一黨之私還是具有對國家的利？
●作者：張銘祐／政治評論員
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