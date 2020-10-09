雙十連假天氣看這裡！氣溫轉涼、留意零星陣雨
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-09 08:34:06｜update2020-10-09 08:34:30
雙十國慶連假的第一天，不少民眾都把握機會想要好好出遊，中央氣象局特別提醒，今、明（９日、１０日）兩天受到東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也涼；桃園以北及台灣東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
週六、週日（１０日、１１日）桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨，甚至下週一至下週四（１２日至１５日）台灣附近水氣增加，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，東半部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，另外１６日至１８日持續受東北風影響，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。另外中度颱風昌鴻，9日兩點的中心位置在台北東北東方1310公里之處，正以每小時8轉17公里速度，向北轉東北進行，目前看來對台灣直接影響不大。但是目前位於南海至菲律賓東方海面的大低壓帶，預計週末後有熱帶擾動發展的機會，氣象局會持續關注，不排除形成颱風的機會。