2022台北市長選情初探2》藍營勢奪北台灣 蔣萬安就是最強

早在2018年選舉期間，國民黨中央就希望形象良好的蔣萬安出來選台北市長，但當時僅有2年立委資歷的蔣萬安無意參選，還親自向時任國民黨主席吳敦義表明態度，面對黨中央不肯死心，蔣萬安只好逕行宣布不選，雖讓當時的黨中央錯愕，但也足見蔣萬安在黨內背負的高度期待。
而國民黨在今年9月舉辦全國代表大會後，便開始為2022年縣市長選戰布局人選。但當天在全代會場外，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹先行當眾向各媒體爆料，蔣萬安「肯定」會選台北市長，直接替還在鴨子划水的蔣萬安表態。
面對被名嘴多次點名的另一強棒韓國瑜，黃呂錦茹日後也以「韓國瑜也不是什麼位置都要的人」、「相信韓國瑜會盡力輔選」回應，就是傾向要蔣萬安代表國民黨參選台北市的態度明顯。而韓國瑜至今仍在沉潛，雖透過親近人士傳話「有意」復出參選，卻始終動向未明，且倘若韓有意爭取黨主席大位，在缺乏黨務經驗與人脈下，恐難兼顧2022帶領藍軍奪回台北市的重責。
另一方面，羅智強在日前台北市設市百年活動歷任市長齊聚一堂時，直接在臉書寫下「若有幸，我從柯市長手中接下台北市長的棒子，我也不會否定不同黨派的柯市長的政績 。」且羅智強承擔黨務、積極為黨貢獻、態度相當友柯、型塑被綠營人士鎖定形象，擺明就是要爭取參選台北市長。
只是，羅智強雖擁有在藍營人士中罕見的高網路聲量，但其形象兩極，難吸引中間選民的青睞，且缺乏陸軍實力與地方扎根尚淺，連同黨人士都不看好，都讓羅智強難被視為優秀人選。
2022年縣市長選戰，隨著綠營強棒桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌都將連任任期屆滿，在新北市已有侯友宜坐鎮下，藍營在北台灣的選情相對看好，台北市、桃園市、基隆市都有人馬開始暖身，台北市長更是勢在必得，目前各陣營人選未定，還有柯文哲這個足以左右戰局的變數存在，藍營尋求的，無非還是那個檯面上最強的、最穩的。