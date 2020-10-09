醫生宣稱川普10日就能出門 眾議長質疑真實狀況又出招
醫生宣稱川普10日就能出門 眾議長質疑真實狀況又出招
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-09 09:04:29｜update2020-10-09 09:05:46
美國總統川普上週歷經新冠肺炎確診風波後，已於日前出院，白宮醫師也宣稱他週六( 10 日)就能出門參與公共活動。不過對手民主黨對於川普的真實健康狀況頗有疑慮，眾議院議長裴洛西（ Nancy Pelosi ）還宣布要成立委員會調查，並讓國會在必要時可引用憲法第 25 修正案介入，撤除總統職權。
綜合外媒報導，美國白宮醫師康利（ Sean Conley ）當地時間 8 日發布備忘錄聲明，川普已完成新冠肺炎的療程， 10 日將是川普確診後滿 10 天的日子，醫療團隊在經過診斷與評估後，預期川普屆時將可安全參與公共活動。康利並聲稱，川普對治療的反應很好，而且沒有出現不良副作用的跡象，身體狀況穩定，沒有將會惡化的徵兆；不過，康利並未進一步說明川普是否將會或已經再次接受新冠肺炎病毒檢測。
另一方面，由於川普染疫後的言論和白宮對病情說明的反覆、模糊，引起民主黨的質疑。眾議院議長裴洛西 8 日表示，川普應該明確向美國人民交代自己的身體狀況、何時及為何染疫，也將提出新法案已成立專門委員會檢視，並援引憲法第 25 修正案，讓內閣或國會可在總統無法履行職責的情況下接手。
對此，川普則在推特上回罵道，「瘋子裴洛西才是應該要被觀察的人，他們稱她瘋子不是沒有原因的。」
美國憲法第 25 修正案是對美國總統和副總統職位，因各種原因出現空缺時的繼任程序規定，並增加了由副總統和內閣成員判斷總統是否能夠繼續履行職責的新條款，於 1965 年 7 月 6 日由聯邦國會提出， 1967 年 2 月 10 日獲得了足夠數量州的批准而生效。
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