國慶連續假期第一天 「六大易塞路段」遭點名
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-09 09:18:57｜update2020-10-09 09:19:05
國慶連續假期的第一天，國道一早就湧現出遊車潮，交通部高速公路局表示，昨(8)天全日交通量為103.7百萬車公里，是年平均平日 (87百萬車公里)的1.2倍，國5交通量為3百萬車公里，是年平均平日(2.4百萬車公里)之1.25倍，顯示不少民眾都想把握連假出遊。
高公局表示，今天則是從0-5點開始平均交通量為6.7百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之1.8倍；預估本日交通量為115百萬車公里，車潮將比昨天還要多。高公局提醒，目前國5南向南港系統-石碇車多，其餘國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為12.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。高公局預判，今天上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量在下午時段出發，節省寶貴時間。