印尼抗議救經濟新法變調　縱火暴動頻傳

一場大學生發起的遊行8日下午在雅加達舉行，參與遊行的民眾在民族獨立紀念碑附近集結不久後，群眾中即有人以石塊等物品攻擊警方，警方以水柱和催淚瓦斯驅散群眾，滋事者四散肇事。入夜後，有多處公車站、警察崗哨遭縱火，捷運圍籬工程也被破壞。
這場遊行原計畫到總統府向佐科威（Joko Widodo）抗議，但佐科威昨天一早即前往加里曼丹省（Kalimantan）視察糧食工程。佐科威5日密見2名發動罷工的工會領袖後，國會即完成立法，引發議論。他目前尚未對示威潮發表談話。
創造就業綜合法造成勞動權益縮水，包括縮減資遣費；增加工時；降低最低工資；放寬企業使用契約工、外包工及外國員工的限制。新法也鬆綁環保法規，建立投資案可不經環境影響評估以方便取得土地與證照的機制，引發民間團體不滿。
對於新法爆發示威潮，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）指控有人蓄意煽動、金援抗議活動。另外，勞動部長伊達（Ida Fauziyah）等官員密集上電視受訪，指外界宣傳創造就業綜合法可能造成的負面影響是謠言、假新聞。
雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）、日惹（Yogyakarta）特區省長蘇丹十世（Sri SultanHamengkubuwono X）昨天都分別與抗議創造就業綜合法的民眾見面，承諾會把他們的心聲傳達給中央政府。（編輯：周永捷）1091009