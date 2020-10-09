美國撤軍阿富汗 川普：為中國等地「做好準備」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-09 10:10:57
美國總統川普確診新冠肺炎後已經出院，再度活蹦亂跳、到處放話，精神看來好的不得了，他 8 日接受外媒專訪時，提到近期將從阿富汗完成撤軍，因為美國必須為中國、俄羅斯和其他地方「做好準備」。
根據外媒報導，川普 8 日接受《福斯商業頻道》訪問時表示，美國在阿富汗的戰事已持續了 19 年，但部署太多兵力在各地，對美國的軍力是個消耗，而近年美國也一直在從阿富汗撤軍，目前已經剩下約 4000 人的兵力，預計今年底就會全數撤走。在接受訪談前，川普也曾在推特上表示，要讓仍在阿富汗服役的美國軍人在耶誕節前回家。
值得一提的是，川普在講到撤軍時說到：「我們在這些不同的地方，在沒人聽說過的國家作戰。這會傷害我們，因為你讓你的軍隊受到消耗，而我們必須時刻為中國、俄羅斯和其他地方做好準備。我們必須做好準備，也許還有北韓。」
在 8 日更新的推特影片中，川普除了形容新冠病毒是「偽裝過的上帝祝福」，讓他能夠親自嘗試實驗性的療法和藥物之外，也不忘強調疫情發生是中國的錯，而中國必須為此付出代價。而在與《福斯商業頻道》的訪談中，川普再次重申北京要為新冠病毒負責，並談及美中貿易戰，說倘若他再次當選連任，還會向中國徵收關稅。