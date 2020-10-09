健保漲不漲？醫轟「老年拖健保車」　醫籲推家戶總所得

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健保漲不漲？醫轟「老年拖健保車」　醫籲推家戶總所得

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-10-09 10:29:21｜update2020-10-09 10:29:33

▲健保漲不漲？蘇一峰炮轟「老年拖健保車」，呼籲健保保費應該推家戶總所得。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲健保漲不漲？蘇一峰炮轟「老年拖健保車」，呼籲健保保費應該推家戶總所得。（圖／記者劉雅文拍攝）
健保調漲，正反兩面意見相互論戰，台灣經濟學會、台灣健康經濟學會、陽明大學防疫科學研究中心，今（9）日舉辦「疫情下的健保改革-世代對話」研討會，邀請蘇一峰等醫界人士到場與談。
蘇一峰會前受訪時提到，健保部份負擔上漲，是一種抑制浪費的行為，醫院或是全民，應該都是要挺這種政策，因為受薪階級並沒有這麼常使用醫院的資源，卻要繳很多保費，他認為部分負擔調漲，會影響住院比較久的病人，但是上漲幅度沒有很多。
蘇一峰認為，明年底健保恐負債700億，現在其實到了一個改革拐彎路口，如果你不改革、不增加保費，往前繼續開車，就掉到懸崖底下了，可能健保就因為破產完蛋了，所以不得不增加部分負擔，或是其他抑制浪費、增加保費等。

蘇一峰強調，不是批評老人家愛看病，但事實上台灣現在醫療現況，確實很多老人家常常去醫院社交、聊天，看病是醫療資源、全民共享，但當用的很浮濫的時候，就會變成受薪階級，肩膀擔子很重，蘇一峰強調，台灣目前人口老化越來越嚴重，受薪階級人越來越少，老年拖車、拖這台健保車，是不是退休人士沒有能力繳保費，保費收費設計方式是不是該注意，最怕的是一場空，年輕人幫健保拉車30、40年，等到你老的時候健保剛好破產，當年辛苦多年是為了什麼？

蘇一峰還舉例，前衛生署長葉金川就曾提到，他每月可領約8萬退休金，但保費卻是最低支出，甚至還不用支出，葉金川自己也認為不合理，反觀月領2萬多元的年輕人，每月得繳1000多元，顯得相當不公平。他認為現在因為付費的不公平機制，造成受薪階級有許多抱怨聲音出現，健保要長久維持，才對得起這些不看病又負擔保費的年輕人，呼籲政府要正視民眾心聲。
為了改善保費收取機制，不少醫界專家都呼籲推動家戶總所得，蘇一峰也表示支持，他認為從每個人家戶來看，就不會只依薪水收入去收取費用，也更具公平性。
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