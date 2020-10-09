國慶焰火在台南　國旗泳裝女助陣同慶

台南市議長郭信良及台南市議會國民黨團，共同召開一場別開生面的記者會，身著國旗泳裝的年輕女孩，手持中華民國生日快樂手板，站在議會噴泉廣場，熱情歡迎全國民眾，不分藍綠一起來台南歡度國慶看焰火。

2020國慶焰火在台南，台南市議會國民黨團日前怒批，指台南市政府在國慶活動現場，完全看不到國旗，沿路也看不到旗海，連文宣扇子也不見國旗，因此，國民黨團特別邀請郭信良與國旗泳裝女孩一起召開記者會，希望各界能看到國旗的光輝，領略國旗之美。

▲台南市議長摑信良與泳裝女孩、議員一起合影。（圖／台南市議會國民黨團提供）

郭信良表示，慶祝國家生日是不分黨派的，市議會7日就開始懸掛國旗，南市府看到之後，也跟著掛國旗慶國慶，郭信良說，今年台南國慶焰火施放2萬7千多發，比去年多8千多發，相當精采，活動分3個主題，都有專用接駁車道，參與的民眾可以自己規劃，選定不同地點同樂。

國民黨團書記長王家貞指出，特別邀請6位健康美麗的女孩，身著國旗泳裝展現熱情之美，大家都以歡欣的心情迎接中華民國生日，黨團誠摯邀請全國鄉親，一起來台南共度光輝國慶，黨團女議員還特別秀出彩繪的國旗指甲，讓大家感受濃濃的國家生日喜慶氣氛。

▲國民黨籍市議員秀出國旗彩繪指甲。（圖／台南市議會國民黨提供）

這幾位身著國旗泳裝的女孩，是來自台北、台中、嘉義高雄和台南本地的姿穎、駱駱、子筠、蕾蕾、淇淇、宇彤

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來自台南的宇彤代表國旗美女介紹成員，其中1位是來自重慶的大陸新娘，還是2個孩子的媽，但身材依舊曼妙，她說，今年因為疫情，海外同胞無法回國慶國慶，她們希望藉著國旗泳裝展現青春活力，跟僑胞同心慶國慶。