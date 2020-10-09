NBA／G5穿曼巴球衣 一眉哥：不讓Kobe失望要終結系列賽
NBA／G5穿曼巴球衣 一眉哥：不讓Kobe失望要終結系列賽
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-09 10:38:27
總冠軍系列賽取得3比1聽牌的湖人，明天第5戰將會穿上戰績全聖的「黑曼巴球衣」，湖人兩大主將「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis今(9)日也談到該球衣對他們的意義。
湖人為了紀念今年初驟逝的傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant，在季後賽換上「黑曼巴球衣」致敬，值得一提的是，湖人此前4次穿上該球衣時全都贏球。James表示若能穿著黑曼巴球衣奪冠意義非凡，「那球衣代表著一個人，他(Kobe)為了這支球隊奉獻了20年，以及他在場上場下都展現過人的努力和技術，才讓這支球隊以他為驕傲。當你知道你穿著的是球隊傳奇參與設計的球衣，這感覺很酷。」
Davis則說，「若能穿著黑曼巴球衣終結系列賽，那一切努力都很值得。他(Kobe)在NBA和湖人留下的成就是無一無二的，想以致敬他的方式結束比賽，這是我們都期待的事情。如果穿這球衣輸球，等於讓他失望，我們不想，會努力贏得冠軍的。」