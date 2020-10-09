台南看國慶焰火　散場管制報你知

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台南看國慶焰火　散場管制報你知

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-10-09 11:43:48

國慶焰火散場管制圖
▲國慶焰火散場管制圖。（圖／台南市政府提供）
今年國慶焰火在台南，台南市市長黃偉哲表示，為讓更多民眾可觀賞國慶焰火，本次國慶焰火有主會場及三個副會場，各會場都是觀賞焰火的絕佳位置；為因應焰火表演結束的散場車潮，交通局與警察局於活動當日20時起，將進行散場管制。
尤其在安平地區的戀愛廣場主會場，以及台灣船園區副會場，分屬安平運河兩側，為加速散場時車潮疏散，將進行分區疏導及轉向管制、分區疏散、路口轉向管制。詳細交通資訊可至2020國慶焰火網站查詢，歡迎民眾多加利用。
交通局局長王銘德表示，因配合活動市集及表演活動進行，行人徒步區的管制時間將至11日0時，為疏解活動當日至安平地區車流，交通局協調警察局於活動當日20時起進行散場管制，屆時連結安平舊城區的主要橋樑安億橋、承天橋及望月橋將禁止車輛通行，和緯路、民權路、永華路及健康路將採調撥車道及轉向管制，加速車流東向疏散。

安平路、華平路部分路段將進行單行管制，於中華西路（台17線）路口均有轉向管制，建議在戀愛廣場主會場的觀賞民眾利用安平路、民權路及和緯路離開安平地區，可利用和緯路接台17線北返。

在台灣船園區的觀賞民眾，請利用永華路及健康路離開安平地區，可於新樂路右轉接台17往南返程；另和緯路及民權路於中華西路禁止右轉；安平路及永華路於中華西路禁止左右轉、健康路於中華西路禁止左轉，車輛可直行至金華路（台17甲線）、海安路、西門路等南北向道路再進行轉向。

四鯤鯓觀賞區民眾，將進行車種分流及轉向管制，散場時，汽車請行駛清水路，機車行駛鯤鯓路，於濱南路(台17線)均禁止左轉，請至明興路(台17甲線)再進行轉向。
國慶當日活動散場，將有大量車潮於短時間內東向疏散，請駕駛人配合相關交通管制措施，遵循現場員警指揮導引，安全快速返家。
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