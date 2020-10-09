台南看國慶焰火　散場管制報你知

今年國慶焰火在台南，台南市市長黃偉哲表示，為讓更多民眾可觀賞國慶焰火，本次國慶焰火有主會場及三個副會場，各會場都是觀賞焰火的絕佳位置；為因應焰火表演結束的散場車潮，交通局與警察局於活動當日20時起，將進行散場管制。

分區疏散、路口轉向管制。詳細交通資訊可至2020國慶焰火網站查詢，歡迎民眾多加利用。