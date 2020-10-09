北韓勞動黨慶上演「10月驚奇」？南韓統一部長：機率不高
北韓勞動黨慶上演「10月驚奇」？南韓統一部長：機率不高
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-09 12:11:16｜update2020-10-09 12:12:35
10 月 10 日是中華民國國慶日，也是北韓執政黨「勞動黨」的建黨紀念日，今年適逢金正恩一度健康成謎、他的胞妹金與正下令炸毀開城工業區的兩韓聯絡辦公室，是否會在當天再有大動作也受到外界關注。不過南韓的國家統一部部長表示，今年北韓有可能會在 10 日的勞動黨成立 75 周年閱兵儀式上，對外展現武力示威，但強度或許會低於以往；而美國與北韓的關係出現「 10 月驚奇」的可能性也不高。
根據《韓聯社》報導，南韓統一部長官李仁榮 8 日出席國會外交統一委員會國政監查會議時表示，北韓可能在勞動黨成立 75 周年（ 10 月 10 日）的閱兵儀式上對外武力示威，以往平壤當局也會在美國大選前試射飛彈或進行核測試，但今年的示威力度可能會減弱，變得比以往還要低。當前，南韓統一部關注的是平壤會否在建黨紀念日過後，重新開放已經緊閉數月的對話窗口。至於兩韓與美朝關係，李仁榮則表示，平壤很可能會想觀望 11 月 3 日的美國大選結果後再作打算，如謀求恢復與南韓或美國的關係，但現階段看來，美朝關係出現 10 月驚奇的可能性並不高。對於文在寅政府會否先公布韓戰終戰宣言，然後實現朝鮮半島無核化，李仁榮則回應道，政府擬通過終戰宣言促進無核化進程，為半島永久和平打下基礎，並強調兩韓首腦上月初互換書信，是出於信任和友誼。不過，對於雙方首腦是否有必要舉行視訊會議，李仁榮則予以否認。