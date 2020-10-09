閻麗夢再發論文 稱新冠病毒是超限生物武器

這次第2篇論文也是透過Zenodo平台發表，內容聲稱新型冠狀病毒是「超限生物武器」，強調論文作者要破除「病毒源出自然界」此一大規模、組織性的科學謊言。
閻麗夢等人在這篇論文裡指出，前一篇論文闡明新型冠狀病毒為人造，已使病毒源出自然的理論站不住腳，但病毒出於人造的理論仍不受重視，基本上是因「源出自然論」仍獲得多項已刊出的研究支持，此一科學謊言的規模與協作本質，恰恰凸顯公衛界與學術研究界的腐化程度。
論文強調，重要的是，新型冠狀病毒不只符合中國人民解放軍詳列的生物武器標準，其影響已遠遠超越典型生物武器；此外，記錄顯示，這種武器化的病原體應是蓄意外逸而非意外。
因此，論文作者認定新型冠狀病毒是「超限生物武器」，目前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行是「超限生物戰」所致。
閻麗夢今年4月逃亡美國後，已成右翼節目與平台的常客，經常出現在前白宮策士巴農（Steve Bannon）的節目與中國流亡異議富商郭文貴經營的媒體上，她在Zenodo公開的第一篇論文也被人發現與巴農和郭文貴關係匪淺。
閻麗夢先前批判素具權威的「自然」（Nature）期刊中，有一篇論文聲稱新型冠狀病毒並無人為基因工程特徵；被點名論文作者之一的安德森（KristianAndersen）則反指，閻麗夢論文裡許多核心主張「事實上都不正確」。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）1091009