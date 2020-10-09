閻麗夢再發論文 稱新冠病毒是超限生物武器

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

閻麗夢再發論文 稱新冠病毒是超限生物武器

中央社

calendar_today2020-10-09 14:12:38｜update2020-10-09 14:13:28

閻麗夢
▲閻麗夢和研究團隊日前在網路上公開有關新型冠狀病毒的論文，閻麗夢的推特帳號開通2天即遭到停用。（圖／翻攝自閻麗夢Twitter）
（中央社紐約8日綜合外電報導）逃亡美國的前香港大學公衛學者閻麗夢再次發表論文，除指稱新型冠狀病毒是共軍在實驗室人為製造，還說病毒外逸是蓄意所為，她斷定這是共軍從事的「超限生物戰」。
閻麗夢與研究團隊9月中旬透過資料平台Zenodo發表第一篇論文，指稱新型冠狀病毒是中國軍方人為製造，需時僅半年且途徑便利。
這次第2篇論文也是透過Zenodo平台發表，內容聲稱新型冠狀病毒是「超限生物武器」，強調論文作者要破除「病毒源出自然界」此一大規模、組織性的科學謊言。

閻麗夢等人在這篇論文裡指出，前一篇論文闡明新型冠狀病毒為人造，已使病毒源出自然的理論站不住腳，但病毒出於人造的理論仍不受重視，基本上是因「源出自然論」仍獲得多項已刊出的研究支持，此一科學謊言的規模與協作本質，恰恰凸顯公衛界與學術研究界的腐化程度。

論文強調，重要的是，新型冠狀病毒不只符合中國人民解放軍詳列的生物武器標準，其影響已遠遠超越典型生物武器；此外，記錄顯示，這種武器化的病原體應是蓄意外逸而非意外。

因此，論文作者認定新型冠狀病毒是「超限生物武器」，目前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行是「超限生物戰」所致。

閻麗夢今年4月逃亡美國後，已成右翼節目與平台的常客，經常出現在前白宮策士巴農（Steve Bannon）的節目與中國流亡異議富商郭文貴經營的媒體上，她在Zenodo公開的第一篇論文也被人發現與巴農和郭文貴關係匪淺。
閻麗夢先前批判素具權威的「自然」（Nature）期刊中，有一篇論文聲稱新型冠狀病毒並無人為基因工程特徵；被點名論文作者之一的安德森（KristianAndersen）則反指，閻麗夢論文裡許多核心主張「事實上都不正確」。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）1091009
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

繼續作答
蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀