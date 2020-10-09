熊貓嚴選標錯價拒出貨引眾怒　公司發聲明致歉

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熊貓嚴選標錯價拒出貨引眾怒　公司發聲明致歉

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-10-09 13:12:54

大批熊貓外送員聚集在台南市東區超市發貨點
▲大批熊貓外送員聚集在台南市東區超市發貨點。（圖／翻攝台南爆料公社）

外送平台Foodpanda在台南推出虛擬超市「熊貓嚴選」，昨（8）日深夜，系統大出包，許多商品標出1折價出售，系統瞬間湧入上千筆訂單，超市員工也察覺問題拒絕出貨，大批外送員到現場準備取貨，卻發現訂單遭無預警取消，讓外送員相當傻眼對此，台南市政府要求該公司應儘速履約，確保消費者權益。

南市府法制處表示，虛擬超市「熊貓嚴選」商品標錯價格事件，已嚴重影響消費者權益，法制處消保官呼籲該公司應盡快出貨履約，保障消費者權益，善盡企業責任，以免衍生大型消費爭議，折損企業形象。

▲超市員工察覺系統出錯，取消出貨。（圖／翻攝台南爆料公社）
▲超市員工察覺系統出錯，取消出貨。（圖／翻攝台南爆料公社）
因系統標錯價，Foodpanda公司卻逕自取消訂單，引發民眾不滿，法制處指出，本件爭議消費者透過App下單的商品，多為小額民生用品，消費者不易判斷是業者促銷活動或標錯價格，且公司系統性錯誤不能歸責於消費者，Foodpanda公司依法仍有履約的義務。

由於本次消費爭議受害的消費者眾多，若Foodpanda總公司無誠意解決，罔顧消費者權益，消費者可透過行政院消費者保護會網站提出線上申訴，或洽台南市政府法制處消保官室，由市府協助處理解決。 

「熊貓嚴選」官網不僅宣稱上千款商品可在APP輕鬆下訂，更強調20分鐘火速送貨到府，昨日系統標錯價的商品，從民生用品到保健食品都有，如統一瑞穗鮮乳1858毫升原價約166元，標價只售25元，舒潔110抽的8入衛生紙原價99元，標價僅19元。

網友在臉書社團貼出照片及影片，熊貓外送員們接獲訂單前往取貨，詎料公司不認帳，遲遲不肯出貨；外送員擔心遭負評，不敢離開現場，相當無奈。

對此，Foodpanda發出聲明，「熊貓超市於8日晚間因系統發生狀況，短時間內湧入大量訂單。foodpanda為維護完善服務品質，所有訂單皆依約持續出貨，最終因面臨商品存貨不足狀況，不得不取消部份訂單。Foodpanda已向訂單被取消的消費者說明致歉，提供全額退款與補償券；所有接到相關訂單的外送夥伴也會取得相對應的報酬，同時將積極優化系統避免相同的狀況再次發生。」

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