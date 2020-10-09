國慶晚會基隆初登場 動員警力677人 16-22時進行交管
國慶晚會基隆初登場 動員警力677人 16-22時進行交管
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-09 16:49:56
今（9日）傍晚5點，首度於基隆市舉辦的國慶晚會，將於基隆港西4碼頭登場。總統蔡英文、立法院長游錫堃及各中央首長將前往蒞臨，預估將有超過1萬2000民眾共襄盛舉，警方也動員了677名警力，將警方分工兩組行動，由局長林炎田親自指揮，待命處理突發事件。
警方表示，國慶晚會為今年國慶慶祝系列活動之一，由中央各級長官及市長林右昌領導。而基隆市警察局將動員將近全數外勤警力的677人，且請求警署支援保安機動警力2個分待進駐待命，警方各項因應措施皆有加強規劃。基隆市政府也提醒，由於當前疫情原因，請民眾進入活動現場時配戴口罩。且會場入口處將會設立安檢處，不可攜帶超過50公分以上的提包以及自拍棒、腳架、長柄雨傘等長柄狀物入場。
因國慶晚會的門票過於搶手，先前開放索票時遭到「秒殺」。為回應許多市民需求，民眾可於今下午5點至現場的服務台進行索票，然須待至晚上8點才能入場。且會場周遭的停車空間有限，民眾可多利用火車、公車等大眾運輸工具前往。
市政府也表示，國慶晚會現場將於今下午4點至10點間實行交通管制，港西街禁止一般車輛進入、路邊停車；中山二路36巷以北開放黃線路邊停車、人行道單排機車停放；中山一路海側基隆車站北站至民治平交道的路邊停車格取消。新聞來源為Newtalk 新頭殼