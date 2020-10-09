康軒吹哨者風波 全教總不排除發動教師抵制
中央社
calendar_today2020-10-09 14:31:16
（中央社記者陳至中台北9日電）康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件施壓女員工離職，全國教師工會總聯合會今天呼籲，康軒應立即停止打壓勞工，並向社會大眾道歉，不排除發動全國教師拒用康軒的文教產品。
康軒董事長李萬吉9月5日返國後在居家檢疫期間，蓄意將定位手機放家中、違反規定外出又沒戴口罩，被新北市開罰新台幣100萬元。後續衍生出康軒內部懷疑一名工作18年的女員工告密，電梯口出現指名道姓的霸凌字條，女員工承受壓力離職。全國教師工會總聯合會（全教總）今天發出新聞稿，認為康軒從事教育事業，企業卻做了非常惡劣的「反教育」行為。主管試圖揪出有道德良知的吹哨者，員工受到職場霸凌，凸顯康軒是一個漠視社會公共責任及職場勞動權益的企業，是典型打壓勞權的惡雇主。全教總指出，康軒集團除編撰教科書外，近年也開辦貴族學校、設立幼兒園、辦文教雜誌，更應注意自身企業文化和形象，以免對台灣教育造成不良影響。全教總要求康軒集團立即停止打壓勞工，並即刻向社會大眾道歉，否則，不排除發動全國教師拒用康軒的文教產品。（編輯：陳政偉）1091009