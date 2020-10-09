劉曉波獲諾貝爾和平獎10週年 網熱議今獎落誰家

中國作家賈葭8日在推特（Twitter）發文指出，「10年前的今天下午5點，刷諾委會的主頁，給霞姐（劉霞）打電話」。
2010年，挪威諾貝爾委員會以「在中國為基本人權持久而非暴力的奮鬥」為由，將當年的和平獎頒發給劉曉波。
當時劉曉波正因簽署「零八憲章」被中國官方囚禁。諾貝爾委員會在頒獎典禮上擺出一張空蕩蕩的椅子，象徵身陷囹圄的劉曉波。
劉曉波獲獎後，中國和挪威關係降到冰點，兩國原先於2008年展開的自由貿易談判，直到2017年才復談。
今年再有中國人士被提名。2019年10月，在香港「反送中」抗爭期間，挪威國會議員梅爾比（Guri Melby） 提名「香港人民」角逐諾貝爾和平獎，她當時在推特形容港人「每天冒著生命及安全危險、捍衛言論自由與基本民主」。
另外，梅爾比也在一次專訪中指出，香港人民「所作所為的影響遠超出香港，不僅在那個地區，也影響世界其他角落。」
對此，中國國務委員兼外交部長王毅今年8月訪問挪威時表示，不希望任何人將和平獎「政治化」，並警告外界不要企圖干預中國內政。
近日臉書（Facebook）和推特上，都有不少網友表示希望能將和平獎頒給香港人民；旅居美國的「八九民運」參與者王丹則在臉書上表示，希望致力為六四受難者平反的「天安門母親」能獲獎。
不過外媒分析，今年的和平獎沒有明顯的「有力人選」。有觀察家則認為，關注氣候變遷問題的瑞典少女童貝里（Greta Thunberg） ，和日前疑遭投毒的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）可望受青睞。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1091009