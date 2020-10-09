日租套房潛藏危機　旅遊慎選旅宿

國慶3天連續假期出遊，要玩的盡興，安全住宿不可少，中市府觀旅局提醒民眾已經預訂或仍在選擇住宿場所者，請再檢視住宿旅館或民宿是否有政府機關核發旅館業或民宿登記證的合法旅宿業，以保障自身權益及安全，才能快樂出門安心旅遊。

觀旅局長林筱淇指出，日租套房就是經營非法旅館業務，常隱藏於公寓大廈內，頂樓加蓋的違建或是窄巷內建物改裝之日租套房，嚴重阻礙消防逃生動線，且未經過相關主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險，嚴重影響自身安全及權益。

林筱淇進一步指出，日租套房業者多以網路訂房平臺行銷廣告或受理訂房，以低價、交通便利、裝潢精緻花俏為由吸引消費者入住。

事實上，非法日租套房交易房價並未比合法旅宿便宜，又因採秘密留言或通訊軟體聯繫訂房及匯款，再由旅客自行前往或委託第三人帶領前往入住，無實體往來交易憑證及業者負責人姓名等資訊，非法規避政府查緝，一旦發生緊急意外事件，嚴重危及住宿旅客安全，消費者也求償無門。

林筱淇表示，檢視住宿場所是否為合法旅宿業，最簡單的方式就是透過臺灣旅宿網查詢旅館名稱，查無資料即為日租套房非法旅宿。

林筱淇說，民眾如發現有經營日租套房或非法旅宿場所，可提出書面檢舉，檢附明確的經營地點及交易明細等事證，經查證屬實，裁罰金額新臺幣10萬元以上者，經營業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。