好糗！NFL巨星低級失誤遭調侃「JR史密斯附身？」
好糗！NFL巨星低級失誤遭調侃「JR史密斯附身？」
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-09 14:18:38
NFL巨星Tom Brady今(9)日再度成為話題人物，不過不是因為比賽中的精采表現，而是在比賽最後發生低級失誤害球隊輸球，遭美國媒體嘲諷被NBA球星「神經刀」JR Smith附身了。
名列最偉大四分衛之一的Brady本季和愛國者分手，加入坦帕灣海盜隊，今天率隊出戰芝加哥熊隊，在比賽最後將第四節記錯成第三節，手還比出「4」想跟隊友確認，但比賽已經結束，海盜隊以1分之差吞敗。賽後被眾人調侃，美國媒體《NBA Central》發推特稱，「Tom Brady被JR Smith附身了？」湖人隨隊記者Harrison Faigen也調侃自家球員，在推特分享JR Smith的眼神恍惚照，回應其他記者說的，「天啊！Brady不知道在幹嘛！」
JR Smith在2018年總冠軍賽第1戰發生嚴重失誤，在最後關頭搶下關鍵籃板，但卻忘記時間，也讓騎士在延長賽中輸球，當時的隊友「詹皇」LeBron James相當無言又無奈，這件糗事也一直不斷被調侃。