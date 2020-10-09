金防部戰車翻覆意外釀1死1傷 陸軍：將提前調整主戰裝備
金防部戰車翻覆意外釀1死1傷 陸軍：將提前調整主戰裝備
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-09 14:20:39
金門防衛指揮部烈嶼守備大隊昨日發生戰車翻覆意外，造成一死一傷，國防部陸軍司令部今（9）日表示，總統在第一時間要求全力協助殉職家屬，並下令從優撫恤。本軍已編成專案小組，將配合檢調釐清事故發生原因，另因應本次事件，會提前調整烈嶼地區主戰裝備型式，以確保訓練安全與戰力維繫。
這起意外發生於昨日下午3點15分，陸軍金門防衛指揮部表示，所屬烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車在結束基地普測任務返部途中，行經黃厝路段時，不慎翻落邊坡，駕駛劉姓下士已救出並送醫治療無礙，車長林姓中士送醫後，仍宣告不治。陸軍司令部今日表示，戰車翻覆意外肇生1死1輕傷憾事，總統在第一時間要求全力協助殉職家屬，並下令從優撫恤。本軍除已編成專案小組，配合檢調釐清事故發生原因，同時也向家屬轉達總統的關懷，並依總統指示，全力做好家屬照顧、撫慰以及治喪相關事宜；受傷的劉姓士官，本軍亦將全力做好醫療照顧。陸軍司令部進一步指出，有關戰車老舊屆壽問題，本軍配合新式戰車建案，已完成換裝規劃及同步調整現役戰車部署。另因應本次事件，將依敵情威脅與作戰需求，檢討提前調整烈嶼地區主戰裝備型式，以確保訓練安全與戰力維繫。