中國加入COVAX影響台灣取得新冠疫苗？莊人祥說話了

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中國加入COVAX影響台灣取得新冠疫苗？莊人祥說話了

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-10-09 14:22:18｜update2020-10-09 14:22:27

▲疫苗示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，台灣已經向COVAX支付疫苗訂金。（圖／翻攝自 Pixabay）
中國大陸外交部今（9）天對外發布消息，表示已經在昨（8）日正式加入世界衛生組織支持的COVAX疫苗研發計畫，取代原先的美國空缺。
中國大陸外交部發言人華春瑩提到，中國為了確保疫苗的「公平分配」，特別是發展中國家，因此決定採取具體的行動，並且希望能力更強的國家也能加入COVAX計畫。
對於中國大陸加入COVAX疫苗研發計畫，是否影響台灣未來新冠肺炎疫苗取得等權益，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前台灣沒有受到任何影響，相關時程都按照時間進行，目前沒有遇到任何「阻礙」。

另外，先前衛生福利部長陳時中，在立法院接受質詢時曾表示，9月18日已與COVAX簽約，預計10月初會付訂金，對此莊人祥也表示，台灣已經支付訂金，但對於疫苗訂購的數量或是訂金金額，目前還是沒辦法對外說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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