台中國際動漫博覽會今登場 動漫迷朝聖嗨翻天
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-09 15:30:00
2020台中國際動漫博覽會今(9)日起在文化部文化資產園區開展，以「Hito Taichung！畫自己的主場」為主題，融入運動、熱血元素，邀請在台灣熱播的日本知名動漫｢戰鬥陀螺爆烈世代 G」、｢棒球大聯盟2nd」及台灣動漫｢宅男打籃球」展出，還將戰鬥陀螺大賽搬到展場，重現熱血卡通經典元素，吸引不少動漫迷湧入朝聖。
邁入第四年的台中國際動漫博覽會今天熱鬧登場，台中城市棒球隊中信兄弟PS女孩到場熱舞造勢，國立台中科技大學動漫社團的學生也「整裝」出動， COSPALY假面騎士等各種動漫角色，現場宛如一場大型動漫嘉年華，民眾嗨翻天。副市長陳子敬表示，動畫是年輕人新興產業，市長盧秀燕不論在硬體建設或軟體文化推廣不遺餘力，有別以往，今年特別規劃情境式互動展區，將小朋友最愛的戰鬥陀螺大賽移到展場，並與學校社團合作，無論是開幕的Coser或展覽現場的作品，「希望給熱愛動漫的年輕學子一個展現舞台！」
新聞局長黃國瑋指出，今年主題「Hito Taichung！畫自己的主場」原定搭配東京奧運為我國選手加油，儘管賽事受新冠肺炎疫情影響而延期，仍盼為辛苦備戰的選手打氣，今年動漫博覽會結合運動、熱血元素為主軸，除了漫畫創作展，還有棒球揮棒、九宮格及籃球等動態體驗，以及小朋友熱愛的戰鬥陀螺擂台戰，盼讓親子、年輕學子玩得盡興。新聞局指出，10月10日｢動漫音樂會」將邀請萌萌偶像代表「KIRABASE」，以及來自各行各業上班「宅」組成的ACG樂團「無碼寶貝」現場熱力開唱；11日將備受小朋友喜愛的｢戰鬥陀螺」比賽帶到現場，讓小朋友們也能成為優秀｢陀螺手」；此外，今年也安排「動漫跨界合作工作坊」Cosplay大師班等課程，學員作品將在24日展出，國內知名Coser席珍、司馬懿、紅月司及唐維駿將出席講評，是雙十假期最好消遣好去處。