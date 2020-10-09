諷刺川普得病！《時代》最新封面 白宮噴出大量新冠病毒
諷刺川普得病！《時代》最新封面 白宮噴出大量新冠病毒
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-09 14:55:33｜update2020-10-09 14:59:48
美國總統川普確診新冠肺炎後，白宮多位重要高層也都陸續傳出感染，病毒儼然在權力核心逐漸擴散。知名的《時代》雜誌即以此事為梗，設計出大量新冠病毒從白宮噴出的新封面，諷刺意味十足。
《時代》在內文寫到，川普自從確診後，高調言行依然不斷，甚至能影響專業醫生是否讓他出院，並不斷吹噓自己的身體和美國的醫療資源，但生病一事也迫使川普面對自己的弱點，作為 1 個著迷於力量及權勢的總統，他無法忍受自己變成 1 個脆弱的生病老人， 1 個平凡的血肉之驅，所以他霸凌國會、政治對手以及民主體制，還取笑任何採取預防染疫的措施，他寧可犧牲周邊的人、美國，甚至是他自己的健康，也不願承認自己的脆弱。文章細數近日讓白宮人仰馬翻的病毒之亂，僅在川普參與俄亥俄州的第 1 場辯論後沒幾天，疫情就襲向白宮，越來越多川普身邊的人開始測出對病毒呈陽性反應，參與白宮玫瑰園活動多位來賓也宣布感染，但白宮和川普仍堅持將他染疫作為 1 場政治表演，發布認真辦公的照片、卻拒絕透露川普最後 1 次呈現陰性反應的測試是何時做的。
文章也點出，當總統染疫的情況發生時，美國需要思考的是國家的脆弱性，因為川普就跟新冠病毒一樣，在過去 4 年攪亂了美國人民的民族認同感，所以現在也是時候問問，川普究竟為人們做了什麼、後續該如何修復。對川普來說，科學只是另個帶有偏見的國家謊言，雖然川普本來可以擔起責任，但他的意識形態過於強大，若有天回過頭看，會發現這正是川普最大的弱點。
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