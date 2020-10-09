侯友宜參加眷村文化節 感謝台海危機空軍挺身而出
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-09 15:21:30
為了慶祝國慶而舉行的新北市眷村文化節9日在空軍三重一村登場，市長侯友宜出席「飛行派對」開幕活動，由於今年是空軍創建100周年，近來又適逢大陸軍機不斷滋擾，侯友宜強調，中華民國有今天，空軍功不可沒，最近海峽中線的問題，感謝空軍第一時間挺身而出。
侯友宜表示，在慶祝國慶的同時特別舉辦眷村文化節，在新北市的空軍三重一村，大家要永遠記得眷村為我們台灣這一塊土地犧牲與奉獻，守護著中華民國捍衛這個國家，所以這3天的眷村文化節，以趣味、飛行派對、滋味、眷村野餐，還有趣味的小眷市集，讓大家懷念眷村文化，也謝謝他們為國家民族的貢獻。談到眷村美食，侯友宜說，以前沒有吃過滷牛肉，聞香撲鼻吃不到，後來18、19歲以後有機會吃，最喜歡吃的還是滷味，眷村滷的味道，跟自己滷的又不太一樣，像是滷蛋、滷牛肉、滷豬腳，都是最懷念的味道，還有眷村的水餃、大饅頭非常的好吃，至今還是懷念眷村那種吃的味道。在國慶日前夕，侯友宜也提到，新北市規劃一系列愛國家、愛土地的活動，每年除了舉辦大型的升旗典禮，以及所有主要道路掛國旗以外，今年特別舉辦健身活動，從八里十三行博物館騎到鶯歌陶博館，全程4０公里以上，希望用健身帶動市民愛惜自己的身體，並且守護中華民國和這一片土地。