獨／蘇巧慧列在《刻在你心底的名字》感謝名單　原因曝光

其實，不只《刻在你心底的名字》，2019年拿下多項金馬獎獎項的國片《陽光普照》，也曾因拍攝場地的協調問題，找上蘇巧慧和龍男幫忙，蘇巧慧和龍男的名字同樣被列在《陽光普照》的感謝名單之中。
一名熟悉蘇巧慧的人士告訴《NOWnews今日新聞》，蘇巧慧就任立委以來，長期關心影視產業，包括協助電影劇組協調拍攝場地、為影視從業人員爭取權益等等。因為蘇巧慧的先生龍男是電影人，有不少電影圈的好友，自然而然，就對影視產業與議題特別關心。
存放許多珍貴老電影膠卷的國家電影中心片庫，就位於蘇巧慧的選區樹林，蘇巧慧過去在立法院質詢時，曾多次為樹林片庫發聲，要求政府重視電影膠卷的保存與修復。
蘇巧慧今年9月初曾在臉書上說，國家電影中心最早因時任台北縣長的蘇貞昌極力爭取，並在後來擔任行政院長時通過，落腳於現在新北市的新莊副都心，鄰近行政院聯合辦公大樓。歷經20個年頭，第一期場館終於將在明年竣工，緊接而來的第二期場館計畫亦將正式啟動。
蘇巧慧表示，從多產的台語片時期到新浪潮時期，台灣電影在世界影史上絕對值得被記下耀眼的一筆。然而這些珍貴的歷史電影膠片與資料，迄今卻仍然被存放在樹林工業區裡的臨時片庫中，缺乏足夠的修復經費與妥善的保存空間。她多次前往樹林片庫關心這些電影資料的保存問題，更衷心期盼國家電影中心能儘速完工，讓這些重要的國家資產有適當的空間存放。
蘇巧慧指出，身為一個從小就愛看電影、最後還嫁給一位電影人的她，期盼未來的國家電影中心，不只要能夠提升電影膠片典藏與修復工作的環境，還能夠發揚電影本身的公共性，無論是博物館的規劃到影展的舉辦，策展或是個人借閱，更能夠形成一個聚落基地、一個電影人的家，讓台灣電影在世界舞台上持續發光。