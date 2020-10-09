康軒遭指控霸凌吹哨者 侯友宜：如不付資遣費就開罰
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-09 15:49:16｜update2020-10-09 16:12:41
康軒董事長李萬吉從大陸回國，違反居家檢疫規定，被公司主管檢舉，因而開罰100萬，事情還沒結束，傳出公司秋後算帳，開除疑似是爆料者，不願意付資遣費﹔新北市長侯友宜表示，勞工局已介入調查，如果霸凌屬實，又不付資遣費，一定會對資方開罰。
李萬吉返台後，居家檢疫期間多次私下外出，遭查獲後還向衛生局隱瞞外出次數，最後被重罰100萬元，事後李萬吉不但沒有自我檢討，還在公司主管群組下令「務必把搞鬼的找出來！」，而一名女員工僅因拍照上傳群組，被懷疑是吹哨者，在內部各種壓力之下「被離職」，公司也不願意給當事人資遣費，事件曝光後，許多家長痛批李萬吉做錯事卻不知悔改，這樣的人憑什麼辦教育？教師團體也怒吼，如果老董不道歉，將退訂康軒刊物。侯友宜表示，康軒的勞資糾紛，他一定以確保勞工權益為優先，勞工局已經全力調查，下周一會再找勞資協調，如果霸凌屬實，勞方可以請資方付資遣費，如果資方不付資遣費，市府一定會採取作為，對資方開罰。