共機頻擾台引外媒關注 美前官員主張租台F-35隱形戰鬥機
共機頻擾台引外媒關注 美前官員主張租台F-35隱形戰鬥機
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-09 15:45:24
近期中共軍機不斷擾台，台海緊張情勢升溫也引發國際關注，有外媒報導，美國前國防部副部長布萊恩（Stephen Bryen）認為日前美國首次在1979年斷交後派遣高層閣員訪台是個積極作為，但台灣仍需美方做出更大的承諾，而承諾的關鍵要素可能是提供F-35隱形戰鬥機給台灣。
根據《新聞週刊》（Newsweek）近日報導中，美國前國防部副部長布萊恩（Stephen Bryen）指出，目前美國限制出售這些戰鬥機給台灣，有部分原因是對台灣空軍的飛行能力感到擔憂，另一部分是出於對中國大陸政府反應的擔憂；而這些擔憂，可以透過美國培訓台灣飛行員並讓F-35待命，待至緊急狀況再轉移來台灣；至於政治問題，解決方法建議可以是讓美國擁有一支F-35的後備部隊，並隸屬於台灣或租給台灣，因為該部隊將會有應對中國大陸能力。而該報導也指出，台灣現階段並沒有隱形飛機，台北目前有140架舊的F-16飛機正在升級中，未來將獲得66架更現代化的F-16V（毒蛇）噴氣式飛機，其雷達特徵更小。但F-16V要到2026年左右才能交付，同時這也意味著至少在接下來的5年中，台灣將不得不依靠老式飛機。若計畫如原定日程完成，台灣將於今年底擁有50架升級的F-16。然而有鑒於台灣在升級、購買新飛機上需花費大量資金，美國若將F-35租借也會有其經濟意義。
報導中表示，台灣需要一架可以在公路和簡易機場上運行的短距離起降飛機，F-35B是世界上第一架超音速短距起飛且垂直著陸的隱形飛機。它非常適合台灣，並有足夠的保護島範圍。美國海軍陸戰隊已經擁有總部位於日本岩國的F-35B，並擁有包括沖繩島在內的跳島戰略，如果發生衝突，支持和未來與台灣的互操作性將成為重要的選擇。不過，美國前國防部副部長布萊恩（Stephen Bryen）認為，做出支持美國專用於台灣的F-35機隊的政治決定將考驗美國和台灣的勇氣，但若提出如此的美國計畫，將有助穩定東亞的安全。