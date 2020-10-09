再創新品牌！簡沛恩喝到有職業病　撇約會4男：還有第5個

藝人簡沛恩今（9）日出席「某村」甜品店快閃店活動，這也是她繼飲料店「必可蜜」之後第2個親力親為的品牌，她笑說因為擔任股東，所有研發原料到產品包裝她都參與其中，每天試喝飲品導致她現在喝到有職業病，「在外喝東西都會反推它成本多少，在意很多小細節。」

▲簡沛恩堅持用台灣在地原料。（圖 / 記者林調遜攝）

× ▲簡沛恩堅持用台灣在地原料。（圖 / 記者林調遜攝）

處女座的簡沛恩對自己要求高，凡事覺得「下次會再更好」，這次創立甜品品牌「某村」目前只有賣綠豆沙、地瓜沙2種飲品，她分享品牌理念，想到童年的記憶中的味道，並且都是用台灣在地的原物料製成，「我聽到再10年沒人種綠豆的話，台灣綠豆就要絕跡了，覺得很可惜」，加上疫情讓她反思不能過於仰賴國外進口，秉持著幫助台灣小農的想法，簡沛恩對原料嚴格把關，接下來還要靠著地瓜研發烘焙類產品，盡心盡力建立好品牌。

▲簡沛恩為了自家品牌盡心盡力。（圖 / 記者林調遜攝）

× ▲簡沛恩為了自家品牌盡心盡力。（圖 / 記者林調遜攝）

簡沛恩為了自己的品牌，每天都工作超過10小時，笑說：「我都覺得現在的體力跟狀態，可以回去拍8點檔。」但她也因為喝太多茶類有職業傷害，加上自己本身愛喝咖啡，導致現在有點咖啡因中毒，她坦言：「雖然很累，但很有熱情跟成就感」，當看著消費者有好的回饋，心裡就很滿足。花了7位數投資「某村」，簡沛恩強調「一分錢一分貨」，相較市面上的綠豆沙「某村」價位較高，但她對自己的品質、口感相當有信心，連好友謝承均也讚不絕口。