因應國慶大會、酒會等活動　總統府周邊區域及道路將交管

第二階段則為明凌晨0點至下午1點，將實行「車輛管制」。管制的區域為：中華路(不含)、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西；秀山街、永绥街、襄陽路、徐州路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等，所圍區域。同時，第一階段的管制區域仍維持人、車管制。
中山南路、忠孝西路口，中山北路、市民大道口，市民大道、重慶北路口，市民大道、承德路口，忠孝東路、林森南路口及忠孝西路、公園路口，視狀況管制車輛往南行駛；仁愛路、杭州南路口，愛國東路、杭州南路口，視狀況禁止車輛往西行駛；重慶南路、和平西路口，視狀況管制車輛往北行駛。
上述各彈性管制點，在實施時仍視車流狀況開放公車通行。要提醒民眾的是，管制時間內行經相關路段之各路線公車將會配合改道行駛；此外，今晚10點起至明晚8時，捷運臺大醫院站1號及4號出口往228和平公園方向鐵門將關閉；往公園路方向及其他出入口正常開放通行。
而國慶酒會活動的活動時間為明日下午5時至7時。將於下午3時至晚上8時時，於重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域（常德街開放公車通行）實行車輛管制（需憑證入場）。
另外，配合國慶籌備委員會活動作業，貴陽街（重慶南路至懷寧街段，靠近總統府南廣場周邊）、寶慶路(博愛路至重慶南路段，靠近總統府周邊)及懷寧街（寶慶路「不含」至貴陽街「含」路段）等汽機車停車格，今日凌晨0點起至明晚8時「禁止停車」。
臺北市政府特別呼籲各位駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛以避開管制區，並且遵守各路口員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。
新聞來源為Newtalk 新頭殼